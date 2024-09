Oslo-budsjettet: En halv milliard til kunstgressbaner

I langtidsbudsjettet foreslår byrådet i Oslo en halv milliard kroner til å rehabilitere hovedstadens kunstgressbaner. Det er blant nyhetene i byrådets plan for perioden 2025 til 2028.

Nylig åpnet byrårdsleder Eirik Lae Solberg den rehabiliterte banen på Grefsen stadion.

Uka etter var Skeids nye bane i Muselunden klar. Neste år vil seks nye baner få nytt dekke.

Skjermer barn og unge

– Vi må kutte på ganske mange områder i Oslo-budsjettet. Men det området vi skjermer, og hvor vi også satser og prioriterer, det er ungene våre – altså tilbud til barn og unge, sier finansbyråd Hallstein Bjercke (V) til VG.

Anita Leirvik North (H) er byråd for kultur og næring. Hun har tidligere kritisert det forrige byrådet (Arbeiderpartiet, MDG og SV) for å ha overlevert et budsjettforslag for 2024 med null kroner til fotballbaner.

– Vi vil ha en tydelig barne- og ungdomsprofil på det som skal utredes og bygges, sa hun til Dagsavisen i forrige uke.

– Vi opprettholder takten vi startet med i 2024 for rehabiliteringen av kunstgressbaner. Det gir idrettslagene en forutsigbarhet, leg.ger hun til.

Miljøvennlig?

Utfordringen er å finne den rette miksen av miljøvennlige løsninger. Det arbeidet pågår.

Hun mener idretten er budsjettvinner i «fryktelig vanskelige tider». Med satsingen er målet å drifte baner med undervarme. I dag er det eksempler på Oslo-baner som er isete om vinteren.

Det store prosjektet Campus Ekeberg skal gjennomføres, men nedskaleres. Det er ikke satt av midler til det i 2025-budsjettet.

Budsjettforslaget skal godkjennes av bystyret.

Dagsavisen har hatt kontakt med Oslo idrettskrets som ber om litt mer tid til å sette seg inn i budsjettforslaget før de kommenterer det.

---

FAKTA

Følgende idrettsanlegg er ventet å bli ferdigstilt i 2025:

Løren aktivitetspark og flerbrukshall, Dælenenga flerbrukshall, rehabilitering av 6 kunstgressbaner

Følgende idrettsanlegg vil være under bygging i 2025:

Kampen friplass, Voksentoppen kunstgressbane, Stovner bad, Kalbakken servicebygg, rehabilitering av Sloreåsen alpinanlegg, rehabilitering av Frognerbadet, Bjørvika flerbrukshall, Økern Torgvei flerbrukshall.

---