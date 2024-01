Oslo-rektorer sier de ikke kan forby russeklær

Før det nye året begynte sa kunnskapsministeren at hun ønsker å flytte russetiden til etter eksamen og forby russeklær på skolen fordi hun mener disse fører til ekskludering.

Aftenposten har snakket med flere rektorer på videregående skoler i Oslo. De er usikre på om et forbud vil ha effekt. Dessuten sier de at det ikke finnes et regelverk som kan brukes til dette i dag.

– Vi har ikke lov til å nekte folk å gå i bestemte klær. Vi forholder oss til forskrifter og lover, og dersom kunnskapsministeren vil det, så må hun endre loven, sier rektor Siv Børven-Moberg ved Persbråten til avisen.

Hun får støtte av Tone Fairway, som er rektor ved Oslo handelsgymnasium (OHG).

– Vi har mer tro på dialog med elevene om inkludering. Hvis man mener at et forbud mot russeklær på skolene er veien å gå, bør dette være sentralt bestemt og gjelde alle skoler, sier hun.

Nordtun skriver i en epost til avisen at skolenes ordensreglement trygt kan ha regler om bruk av russegruppeklær hvis klærne bidrar til et dårligere skolemiljø.

– Ordensreglementet til skolene lages lokalt, enten av fylkeskommunene, eller fylkeskommunen kan delegere det til den enkelte skole, skriver statsråden.

[ Slik har det gått med byrådsleder Lae Solbergs 21 valgløfter (+) ]

[ Forsker: Dette er bare en forsmak på hva vi har i vente ]