Byrådsleder Lae Solberg ber om mer politi så Oslo kan fortsette å være trygt

– Jeg bønnfaller regjeringen om å styrke bemanningen og få flere politifolk hit, sånn at Oslo kan fortsette å være en trygg by, sier Eirik Lae Solberg (H) til VG.

Han sier at Oslo fortsatt er en trygg by, men at noe må gjøres.

– Det går i feil retning, sier Høyre-politikeren.

Han sier at strikken er strukket langt når det gjelder ressurssituasjonen i politiet, og at det er fare for at den ryker. Samtidig frykter han kriminelle nettverk fra Sverige.

På spørsmål fra VG om hva han selv vil gjøre for å gjøre byen tryggere, trekker han fram et samarbeid med politiet og arbeid for forebygging.

– Vi kommer for eksempel til å innføre en fritidsgaranti, som gjør at barn og unge uavhengig av foreldrenes økonomi har mulighet til å delta på fritidsaktiviteter. Så vil vi styrke avhopperprogrammene, sier han.

Justisdepartementet har ikke svart på spørsmål om å kommentere saken, skriver VG.

