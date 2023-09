– Jeg har i dag invitert Venstre, Fremskrittspartiet og Kristelig Folkeparti til sonderinger med sikte på å danne et borgerlig byråd i Oslo.

– På bakgrunn av de sonderingene ser jeg for meg at forhandlinger om det politiske grunnlaget for det nye byrådet gjennomføres fra neste uke, sier Lae Solberg til NRK.

[ Rina Mariann Hansen: – Det er noe verdig over det norske demokratiet – selv om det er bittert å tape ]