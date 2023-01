Oslo SV ber partiet snu i Nato-spørsmålet

Ifølge Aftenposten er budskapet fra torsdagens representantskapsmøte i Oslo SV klart.

– Den nye sikkerhetssituasjonen krever en ny strategi for å oppnå endringene vi vil ha. Det å melde Norge ut av Nato er ikke en strategi vi går inn for nå, sier leder Sunniva Holmås Eidsvoll, leder i Oslo SV.

Hun understreker at det på møtet var tydelig at det er ulike syn i saken, men at flertallet ønsker å endre dette punktet i SVs strategi.

Partiet skal ta stilling til Nato-spørsmålet på landsmøtet i mars.

I desember uttalte avtroppende SV-leder Audun Lysbakken seg for første gang om saken. Han fortalte til Klassekampen at han fortsatt er sterkt kritisk til Nato, men vil ikke lenger melde Norge ut. Også nestleder Kirsti Bergstø, som står igjen som den eneste kandidaten til å ta over ledervervet, mener partiet bør endre syn på Nato.

SVs forløper Sosialistisk Folkeparti ble dannet i 1961 av utbrytere og folk som var ekskludert fra Arbeiderpartiet. Hovedsakene til partiet var norsk utmelding av Nato og nedrustning.