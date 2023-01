SV: En gavepakke til bolighaiene

– De siste årene har andelen sekundærboliger i Oslo sunket bitte litt, noe som er bra for førstegangskjøperne. Færre førstegangskjøpere har tapt budrunder mot kjøpere som allerede eier en eller flere boliger fra før. Med den siste forskriftsendringen kan hele denne positive utviklingen bli satt i revers, sier Oslo SVs gruppeleder, Ola Wolff Elvevold til Dagsavisen.

– Jeg er litt undrende til at ikke flere har reagert på dette. Byrådet skrev i sitt høringssvar at de var bekymret over en slik endring, sier han.

Bekymret

Han er bekymret over endringen som reduserer egenkapitalkravet fra 40 prosent til 15 prosent for kjøp av sekundærbolig.

Regjeringen innførte kravet i 2016, som et særkrav for Oslo, hvor boligmarkedet er hetest. Men kravet har etter Finanstilsynets vurdering ikke gitt ønsket effekt. Derfor senkes kravet nå til 15 prosent, samme som kjøp av primærbolig.

Vi er stygt redd for at dette vil sende bolighaiene på offensiven igjen. — Ola Wolff Elvevold (SV)

– Vi er stygt redd for at dette vil sende bolighaiene på offensiven igjen, sier han.

– Det er bra at andelen sekundærboliger går ned, men at de nå gjør denne endringen virker lite begrunnet, sier han.

Fra nyttår ble det enklere å låne til bolig, da regjeringen kom med flere endringer i boliglånsforskriften. Da senket de blant annet kravene på hva du må tåle av renteoppgang fra fem til tre prosentpoeng.

Dagsavisen har vært i kontakt med Finansdepartementet for å få en kommentar til endringen fra 40 til 15 prosent, men de hadde ikke anledning til å svare tirsdag, på grunn av regjeringens strategikonferanse.

[ Vi trenger ny husleielov nå (kronikk) ]

Høyere i Oslo

– Boligprisene i Oslo er allerede langt høyere enn i resten av landet. Mye av grunnen er at boliger sees på som et investeringsobjekt fremfor et hjem. Det har vært svært lønnsomt å eie store boligmasser. Taperne har vært alle de som står utenfor boligmarkedet. Og ettersom boligprisveksten over flere år har vært høyere enn lønnsveksten har store inntektsgrupper vært sjanseløse på eiemarkedet, sier han.

– Derfor er jeg bekymret over endringen. Den står ikke i stil med regjeringens og byrådets ambisjoner om utviklingen av boligmarkedet, sier Elvevold.

– Dette er feil vei å gå for de som vil ha en bolig å leve i, og en gave til de som vil ha en bolig å leve av, sier han.

– Oslo har landets mest åpenbare urettferdige boligmarked. Og jeger bekymret over at Ap er så lite bekymret over denne endringen. Dette er feil kurs, med ukjente følger, sier Ola Wolff Elvevold.

Selv om han er uenig i reduseringen av kapitalkravet på sekundærboliger, synes han at de andre endringene har mye positivt med seg.

– De øvrige kravene virker fornuftig, sier han.

[ Ariel (26) fikk oppfylt leilighetsdrømmen: – Jeg ville klare meg selv ]

[ 15 prosent unna boligdrømmen ]

---

Nye boliglånsforskrifter

Fra 1. januar gjelder dette:

Økonomien din må tåle en renteoppgang på tre prosentpoeng.

Du kan låne fem ganger inntekten.

Du må ha 15 prosent egenkapital når du skal låne til bolig.

Den såkalte «stresstesten» (hvor stor renteoppgang du kan tåle) blir mildere: Økonomien din må tåle en renteoppgang på tre prosentpoeng (men minimum sju prosent) – her var kravet tidligere fem prosentpoengs oppgang.

---

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen