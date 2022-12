Her faller boligprisene mest

For november falt prisene i Oslo nominelt med 1,3 prosent mot 2,2 prosent i resten av landet.

– Sesongkorrigert er det en nedgang på en halv prosent, så trenden sier at det trekker litt nedover nå, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

– Men om vi ser på de foregående 12 månedene har prisene i Oslo steget med 1,7 prosent, så når vi kommer til årsskiftet vil det gå omtrent i null. For det ligger fortsatt en god del renteeffekt igjen i forhold til de eventuelle rentehevingene som kommer fra Norges Bank på de kommende rentemøtene, sier Henning Lauridsen.

Inflasjon og uro

Siden boligprisene er høyere i Oslo og omegn har folk som bor der høyere boliglån enn andre nordmenn, og det gjør at boligmarkedet blir sterkere påvirket av renteøkninger enn det man gjør andre steder i landet. I Dagens Næringsliv ble det nylig påpekt at november-prisfallet i Oslo er det største siden finanskrisen i 2008 da boligprisene falt med 4,2 prosent på månedsbasis.

– Er det grunn til bekymring for folk i Oslo nå, når renteutviklingen er så heftig som den er?

– Det er klart at det er en spesiell situasjon nå i og med at det er mange krefter som er samvirkende, både at renten stiger og at inflasjonen er høy, sier Henning Lauridsen. Han viser til nåværende regler i utlånsforskriften der bankene har lagt til grunn at man skal tåle 5 prosentpoeng renteheving når man skal ta opp lån.

– Det virker helt annerledes hvis man legger 5 prosent på toppen av cirka 4 prosent rente – i motsetning til før pandemien da styringsrenten var på 1,5 prosent og under pandemien, på et enda lavere nivå. Så det er mange krefter samtidig som virker dempende på boligprisene og lånemulighetene akkurat nå, sier Henning Lauridsen.

– Det er klart at det er en spesiell situasjon nå i og med at det er mange krefter som er samvirkende

Han ser likevel ingen stor grunn til bekymring foreløpig.

– Vi har et veldig sterkt arbeidsmarked, og det var et relativt sterkt lønnsoppgjør i år og ligger an til det samme fremover. Så når denne perioden med renteøkninger fra Norges Bank er tilbakelagt vil nok markedet begynne å bevege seg forsiktig oppover igjen, sier Lauridsen til Dagsavisen.

Rammer boligbyggingen

Fredag ble det kjent at regjeringen tar grep for boligmarkedet, blant annet ved å senke kravene til hvor mye bankene må regne med at folk tåler i renteøkning fra en økning på fem prosent til tre prosent. I tillegg opphever de særkravet om belåningsgrad for lån med pant i sekundærbolig i Oslo, slik at det generelle kravet til maksimal belåningsgrad på 85 prosent også vil gjelde for sekundærboliger.

– Det blir mye lettere å få boliglån, sa seniorøkonom Sara Midtgaard i Handelsbanken til Dagens Næringsliv før helga.

Men usikkerheten er likevel hvordan det nå går videre. Bård Folke Fredriksen, administrerende direktør i Norsk Boligbyggelag (NBBL) var skeptisk før de nye reglene fra regjeringen kom før helga.

– Når Finanstilsynet ber regjeringen stramme inn utlånsforskriften går de direkte på førstegangskjøpernes mulighet til å ta opp lån, til tross for at de faktisk har jobb og inntekt. Det vil også skape usikkerhet om finansiering for de som bygger boliger og til syvende og sist ramme boligbyggingen i Oslo. I Oslo er det et strukturelt underskudd på boliger i forhold til antallet som ønsker å kjøpe, så håpet er at prisene ikke faller så mye at det reduserer boligbyggingen, sier Bård Folke Fredriksen.

NBBL er imidlertid positive til grepene regjeringen nå har tatt.

– Det er bra at rentestresstesten lettes på og at fleksibilitetskvoten videreføres. Høyere renter og svekket kjøpekraft i husholdningene gir utsikter til at boligprisene skal videre ned fremover. Gjeldsveksten har allerede avtatt. Det ville vært feil timing å stramme inn nå, sier sjeføkonom Hilde Karoline Midsem i NBBL til NTB.

