Oslo Ap-topp: – Glad Eivor Evenrud valgte Ap

Tidligere i høst meldte daværende gruppeleder Eivor Evenrud seg ut av Rødt etter et personkonflikt med nåværende gruppeleder Siavash Mobasheri, og fortsatte som uavhengig bystyremedlem og leder av Kultur- og utdanningsutvalget.

Fikk mail

Spørsmålet som ble stilt etter at hun ga seg i Rødt, var hvilket parti hun ville melde seg inn i, og selv sa hun tidlig at det sto mellom SV og Ap.

Avgjørelsen kom fredag morgen i et innlegg på Facebook, etter at Dagbladet meldte om overgangen. I innlegget skrev Eivor Evenrud om sitt valg, og hvorfor det ble Arbeiderpartiet:

«Min vei inn i politikken startet da jeg inviterte samtlige folkevalgte i Oslo til å jobbe sammen med meg i barnehagen en dag. Høyres byråd mente han ikke hadde kompetanse til det (!) De fleste lot være å svare meg.

Det var to som takket ja. Mange vet at Moxnes var den ene, men få vet hvem den andre var. Det var Andreas Halse, daværende medlem i kultur- og utdanningskomiteen, og nåværende gruppeleder for Oslo Arbeiderparti i bystyret.

Oslo Arbeiderparti tok meg på alvor da jeg som enslig ansatt i barnehage sa ifra i 2013, og jeg føler meg trygg på at de også kommer til å gjøre det som medlem hos dem.»

I 2013 var Halse medlem i kultur- og utdanningskomiteen i bystyret.

– Hun startet da et nasjonalt barnehageopprør i protest mot at Høyre ville gjøre barnehagen mer skole-lik, sier han

Kjemperessurs

– På den tiden jobbet jeg mye med barnehager, og så da at hun var en kjemperessurs, sier Halse.

– Jeg ble veldig glad da jeg fik mailen 09.56 i dag tidlig, om at hun hadde meldt seg inn i Ap. Jeg hadde håpet at dette skulle skje, og Eivor vil bli en god ressurs for oss, sier Halse.

Andreas Halse, gruppeleder for Oslo Ap. (Aslak Borgersrud)

Eivor Evenrud vil nå gå inn i Aps bystyregruppe, og fortsette som leder av leder av Kultur- og utdanningsutvalget.

Eivor Evenrud har vært Rødts mest profilerte Oslo-politiker etter at partileder Bjørnar Moxnes ble valgt inn på Stortinget. Hun ble for alvor kjent da hun og Rødt sikret flertall for mistillit mot daværende MDG-byråd, og nå stortingsrepresentant Lan Marie Berg. Noe som førte til at hun gikk av som følge av overskridelsene på Oslos nye vannforsyning.

Opp til nominasjonskomiteen

Ifølge Halse er det en unison oppslutning i Ap om å ønske Eivor Evenrud velkommen til partiet.

Men han vil ikke spekulere i hva hennes rolle blir i fremtiden.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) sa til NRK i slutten av oktober at han håpet hun valgte Ap. Og at hun ville være en kandidat over aktuelle ordførerkandidater

– Men en ressurs som Eivor vil bli tatt imot med åpne armer, og jeg håper hun velger oss, sa han.

– Hva hennes rolle blir videre er opp til nominasjonskomiteen å bestemme. Men jeg er veldig glad hun valgte oss, sier Halse.





