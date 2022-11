Antirasister fikk over dobbelt så høy bot som nazistene

I april 2021 hold den muslimfiendtlige gruppa Stopp islamiseringen av Norge (Sian) en markering i Sandvika. Både organisasjoner, fagforeninger og enkeltpersoner møtte opp til en motdemonstrasjon som ble holdt på god avstand fra Sian på andre sida av Sandvikselva.

Da støttespillere for Sian valgte å oppsøke motdemonstrasjonen på andre sida av elva for å provosere ble det amper stemning, og politiet endte med å innbringe seks motdemonstranter i arrest for det politiet ovenfor NTB kalte «ordensforstyrrelser og provokasjoner».

– Ingen personer ble skadd, det var ikke noe skadeverk. Seks personer ble innbrakt for å hindre videre eskalering, sa operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo-politiet til NTB.

De seks fikk bøter på 13.000 kroner for å ikke ha fulgt politiets pålegg om å flytte seg. Disse bøtene er de sterkt uenig i og nekter å godta. Torsdag denne uka møter de politiet i retten for å få bøtene frafalt.

Bøteterror

Dagsavisen har møtt antirasistene som må møte i Asker og Bærum tingrett torsdag. De fleste av dem vil være anonyme, mens Ylva Holm Torsteinson og Thomas Valås forteller at ingen av de arresterte fikk med seg politiets pålegg om at de måtte flytte seg, og at ingen av dem forstår hvorfor de ble arrestert. De to var på motdemonstrasjonen som representanter for hhv. Rødt og Fagforbundet, og Utdanningsforbundet Oslo.

– Vi blir arrestert fordi vi bad politiet fjerne en provokatør i vår markering. Politiet har noen tiltak de ofte bruker i antirasistiske motmarkeringer. Det er bortvisninger på 12 eller 24 timer og den type bøteterror vi opplever nå. Det er helt hinsides å gi bøter på 13.000 for dette her. Det hever lista for å gå i den typen markeringer når du vet at det blir utfallet, sier Valås.

Motdemonstrantene holdt til på andre sida av elva for Sian-demonstrasjonen i Sandvika i fjor. (Lise Åserud/NTB)

Ingen av de 6 er tiltalt for noe annet enn å ikke føye seg etter politiets anmodning om å flytte på seg, og av videoene Dagsavisen har sett fra motdemonstrasjonen ble det ropt noen ord etter og vist fingeren til provokatørene i motdemonstrasjonen, men ikke noe mer. Torsteinson er enig i at når 6 personer blir arrestert og får bøter på 13.000 for en slik reaksjon hever det terskelen for å delta i framtiden.

– Politiet har ikke en tydelig praksis rundt arrestasjoner og bortvisninger. Min erfaring er at reaksjonene fra politiet på aksjoner som den i Sandvika setter et ganske farlig eksempel. Motdemonstranter vet aldri hva som kan føre til at de blir brakt inn på cella og får en bot på 13.000. Terskelen for å faktisk være en aktiv antifascist blir stadig høyere fordi man frykter arrestasjoner og høye bøter, sier hun.

Dobbelt så mye

Da den nynazistiske organisasjonen Den nordiske motstandsbevegelsen marsjerte i Oslo i helga endte de også opp med bøter for å ikke ha etterkommet politiets anmodninger på 6000 kroner, ifølge NRK. Filter nyheter skriver at bøtene var på 8000.

– Med saksomkostninger kommer vår bot til å ende på 15.600 kroner. Det er provoserende at nazistene får halvparten, sier Valås.

Dagsavisen har tilbudt Oslopolitiet tilsvar i denne artikkelen, men ikke fått svar onsdag.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen