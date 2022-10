Fortsatt ingen pågripelse etter Tøyen-skytingen

– Det har blitt jobbet godt gjennom helgen og dagen i dag med informasjon, og vi har et relativt stort etterforskningsmateriale, sier Grete Lien Metlid, leder for etterforskning og etterretning i Oslo politidistrikt, til VG mandag kveld.

Det var i 21.15-tiden lørdag at politiet fikk melding om skytingen på Tøyen Torg i Oslo.

Fornærmede er en 18 år gammel mann som tilhører et miljø i Grønland/Tøyen-området. Skadene ble betegnet som svært alvorlige, men mannen er utenfor livsfare.,

Metlid sier at den fornærmede fortsatt er under medisinsk behandling, og at han ikke er avhørt ennå.

