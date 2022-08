Oslo-skytingen: Statsforvalteren avslutter tilsyn – ikke mistanke om svikt i siktedes behandling

Dermed avslutter statsforvalteren tilsyn av tjenestene, skriver de i en pressemelding.

- Vi tar statsforvalterens konklusjon til etterretning. Vi har ikke tilgang til underlagsmateriale som ligger til grunn for konklusjonene og kan derfor vanskelig kommentere saken ytterligere, sier Matapours forsvarer Bernt Heiberg til NTB.

Tilsynet har dreid seg om behandlingen Matapour fikk i de fem årene før angrepet mot to utesteder i Oslo 25. juni, deriblant det skeive utestedet London Pub. Matapour er siktet for terror, drap og drapsforsøk etter skytingen, der to menn ble drept og over 20 skadd.

Oslo kommune, Oslo universitetssykehus, Diakonhjemmet sykehus og Lovisenberg Diakonale Sykehus har sendt statsforvalteren dokumentasjon.

– Vi har prioritert saken, og finner ikke grunn til videre tilsynsmessig oppfølging. Det betyr at vi ikke har grunnlag for å mistenke svikt i helsetjenestene, sier fylkeslege Anne Hilde Crowo.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen

Video: Her pågripes gjerningsmannen av politiet