– Vi har en liten økning, det har vi hatt gjennom flere uker, sier Tina Arnesen, leder for koronavaksineringa i Oslo til NRK.

Det er spesielt én gruppe som peker seg ut:

– Vi ser at det øker spesielt hos de under 45 år, som ønsker å ta spesielt tredje dose. Muligheten for å få grønt koronapass, men også for å øke beskyttelsen sin, sier Arnesen.

