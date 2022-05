Nytt håp for 20.000 til 30.000 Oslo-beboere som plages av støy

– Denne saken er viktig fordi den berører mellom 20.000 og 30.000 mennesker som bor eller kommer til å bo i gul eller rød støysone langs Trondheimsveien. Det tilsvarer en middels stor norsk by, sier Trond Botnen, styremedlem i Groruddalen Miljøforum og prosjektkoordinator for arbeidet med Trondheimsveien.

I mange år har han og lokale aktører kjempet for at politikerne må ta grep og gjøre noe med støy- og forurensingsproblemene langs Trondheimsveien. Bystyret i Oslo ønsker å ta grep, men siden Trondheimsveien er en riksvei, må de ha med seg Statens vegvesen og Samferdselsdepartementet.

En rekke tiltak har vært diskutert, som å redusere farten og antallet kjørefelt. Statens vegvesen mener slike tiltak ikke kan gjennomføres før det er bygget en ny vei i tunnel som leder trafikken fra Trondheimsveien over til Østre Aker vei, men det finnes ingen konkrete planer eller finansiering av en slik vei.

[ Du som nesten kjørte på guttungen min: Lær deg reglene – eller parker sykkelen. ]

Ny rapport fra TØI

Fredag publiserte Transportøkonomisk institutt (TØI) en rapport, der de har sett hva som blir konsekvensene av å senke farten fra 70 til 50 km/t og gå fra fire til to felt.

TØI har tatt for seg strekningen mellom Grorud senter og Sinsenkrysset. Analysen viser at redusert hastighet vil øke kjøretiden på strekningen med litt over to minutter, men fartsreduksjonen vil gi «ingen eller marginale endringer i trafikkmengdene på lokale veier».

TØI skriver at en kapasitetsreduksjon fra fire til to felt ikke vil gi vesentlig økte forsinkelser i Trondheimsveien og dermed heller ikke endringer i reiseatferd.

Om det likevel skulle oppstå forsinkelser som gjør at bilistene kjører andre veier, viser TØI til at erfaringene fra Brynstunnelen er at folk da kjører andre ruter på hovedveinettet og bytter til andre transportmidler.

Botnen mener rapporten blir viktig når det gjelder å få på plass kortsiktige tiltak som kan gi effekt.

– Denne rapporten er viktig fordi Statens vegvesen har sagt at det ikke kan gjøres noe med Trondheimsveien før man har laget en diagonal, for eksempel Fossum-diagonalen, eller andre tiltak som får bort trafikk. TØI-rapporten stiller på et faglig grunnlag spørsmålstegn ved det. De viser til erfaringer andre steder i Oslo, der det har vist seg at prognosene om at trafikken blir overført til lokale veier, ikke slo til, sier han og legger til:

– Vi sier ikke at rapporten er den endelige fasiten, men den er svært forskjellig fra vurderingene som Vegvesenet har gjort og derfor må det utredes grundigere. Nå må vi se på hvilke tiltak som kan gjøres først og prøve dem ut. Å sette ned farten til 60 km/t hele året, vet vi ikke har en negativt effekt siden vi har hatt denne fartsgrensen om vinteren.

Trond Botnen er sterkt engasjert i arbeidet med å få gjort noe med støyproblemene langs Trondheimsveien. (Øyvind Strand/Endal/FORUT )

Han mener Samferdselsdepartementet nå må få fortgang i arbeidet med å sette inn tiltak.

– Rapporten er også et viktig innspill til Samferdselsdepartementet som har fått marsjordre fra Stortinget om å gå i dialog med byrådet om dette. Nå er det ikke lenger grunnlag for å trenere denne prosessen. Til nå har tilbakemeldingen fra samferdselsministeren vært at dette er vondt og vanskelig å gjøre, sier Botnen.

SV og Kari Elisabeth Kaski har også kjempet lenge for å få ned trafikken på Trondheimsveien.

– Det har blitt snakket om denne saken i flere tiår uten at det har vært noen framdrift. Vi har forsøkt å løfte den med mange ulike samferdselsministere, sier Kaski til Dagsavisen.

SVs Kari Elisabeth Kaski forventer nå at regjeringen tar grep og får gjort noe med støyproblemene langs Trondheimsveien. (Ole Berg-Rusten/NTB)

I budsjettavtalen med regjeringen fikk SV inn at Samferdselsdepartementet og Statens vegvesen må gå i dialog med byrådet i Oslo for å se på hvilke tiltak som kan gjøres både på kort og lang sikt for å få gjort noe med støyproblemene. Med den nye TØI-rapporten forventer Kaski at det blir fortgang i saken.

– Det er så viktig at vi nå har fått en rapport fra autoritativt hold som viser at det er mulig å gjøre Trondheimsveien til en bygate og redusere trafikken uten at det vil skape store problemer, sier hun.

[ Vil erstatte lastebiler med lastesykler ]

Holder stort folkemøte om saken

På mandag holdes det et stort folkemøte om saken, der lokalbefolkningen og fagpersoner skal få si sin mening til politikerne om hva de mener bør gjøres. Både Kaski og Botnen skal delta på folkmøtet.

– Vi ønsker å fokusere på de mulige løsningene og få fram at dette ikke er så vondt og vanskelig som Statens vegvesen vil ha det til. Vi vil også minne om hva som er vedtatt. Bydels-, bystyre- og stortingspolitikerne skal få høre på faglige innspill og hva vanlige folk har å si, sier Botnen.

Det langsiktig målet er å få på plass en løsning som vil endre trafikkbildet totalt.

– På sikt er målet å omforme Trondheimsveien til en bygate, og de fleste er enige om at det må gjøres. Det vil bety lavere fart, mindre trafikk og kanskje forlengelse av trikkesporet fra Sinsen. Vi ser også for oss flere trær og kollektivfelt, sier Botnen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen