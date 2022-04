Vil erstatte lastebiler med lastesykler

– Store, tunge kjøretøy og myke trafikanter er en kobling vi bør unngå, sier seniorforsker Torkel Bjørnskau ved Transportøkonomisk institutt (TØI).

Likevel er det ofte nærkontakt mellom dem.

– Lastebiler på flere tonn kjører inn i gågater for å levere varer, konstaterer Arild Hermstad, nestleder i MDG.

– Hvis vi skal få flere syklister og gående, som ønsket, i byene, må det være trygt, understreker Morgan Andersson, generalsekretær i Syklistenes Landsforening (SLF).

– Det krever vilje og investeringer. Det må bygges sammenhengende sykkelinfrastruktur, fysisk atskilt fra annen trafikk, og politikerne må også se på restriksjoner i biltrafikken i indre deler av byene og gjennom byene.

– Det å begrense mulighetene til bruk av tungbil i slike områder, synes jeg er en konstruktiv idé, sier seniorforsker Bjørnskau ved TØI.

1.762 syklistskader

Bakteppet for disse uttalelsene er den tragiske ulykken nylig, hvor en kvinnelig syklist i 50-årene omkom etter å ha havnet under en lastebil i Ullevålsveien i Oslo.

Hun er dessverre ikke den første som omkommer på denne måten. Også tidligere har syklister på fatalt vis gått tapende ut av dueller med tunge kjøretøy i Oslo, og omtrent annenhver dag har syklister blitt skadd i kollisjoner med biler i hovedstaden.

Det framgår av tall Torkel Bjørnskau ved TØI har innhentet fra Oslo skadelegevakt.

Av de 1.762 syklistene som fikk behandling der i 2019, hadde 166 kollidert med biler.

Enda flere, til sammen 199 syklister, ble skadet i uheldige møter med trikkeskinner samme år, mens 220 trengte legehjelp etter å ha mistet balansen under sykkelturer.

Samtidig er det slik at selv om det har vært veldig mye oppmerksomhet om elsparkesyklister som skader seg, så er det totalt sett langt flere syklister som blir skadet i ulike typer ulykker. Slik var det i både 2019, 2020 og 2021, ifølge Bjørnskau.

Det var en kvinnelig syklist i 50-årene som omkom i Ullevålsveien i Oslo for få dager siden, etter å ha blitt påkjørt av en lastebil. (Annika Byrde/NTB)

743 alvorlig skadde

Tall som Bjørnskau har innhentet fra Nasjonalt traumeregister, underbygger at syklister lever farlig. Nasjonalt sett ble 743 syklister alvorlig skadet i 2019.

Bjørnskau omtaler derfor slike ulykker som et «stort folkehelseproblem».

Både fartsreduserende tiltak, ombygging av farlige kryss og bredere sykkelfelt, er blant tiltakene Morgan Andersson i SLF mener kan redusere ulykkesrisikoen for syklistene. Han påpeker også at sammenhengende sykkelveinett er noe både Oslo og alle andre byer her til lands fortsatt savner.

Lastebilenes blindsoner kan også være farlige for syklistene, men her er det bedringer på gang, forteller Andersson.

– Et nytt EU-direktiv som kommer i juni, pålegger nye tyngre kjøretøy å ha blindsonedetektering i form av kamera eller varsling. Vi mener slikt utstyr også må ettermonteres på eldre kjøretøy.

– Et annet direktiv, som skal komme i 2025, vil innebære krav om mer direkte utsyn fra lastebilene, for eksempel ved at det blir vinduer helt ned i det som er blindsoner nå.

Fra lastebil til sykkel

Slike sikkerhetsmessige forbedringer er likevel ikke nok, mener Andersson.

– Det er mulig å levere varer i Oslo sentrum på andre måter enn ved å bruke store lastebiler. Last kan overføres til elvaresykler. Derfor bør det bygges terminaler for omlasting fra lastebil til elvaresykler utenfor sentrum, anbefaler Andersson.

– I klimaplanen til Sveinung Rotevatn, da han var klima- og miljøminister, står det ingenting om en slik satsing. Her har politikerne sovet i timen. Ved en revisjon av klimaplanen må dette tas med. Det vil gi både en miljøgevinst og en sikkerhetsgevinst, fortsetter Andersson.

Som Dagsavisen tidligere har skrevet, er det noen virksomheter som har tatt elvaresykler i bruk ved varelevering i Oslo sentrum, men omfanget er fortsatt begrenset. Du trenger derfor vanligvis ikke gå mange meterne en formiddag, før du støter på lastebiler og varebiler parkert på fortauet eller i et sykkelfelt i Oslos gater.

Det har også Arild Hermstad i MDG merket seg.

– Politiet har fortsatt en del å gå på når det gjelder feilparkering. Det er vanlig å se biler parkert i sykkelfeltene, og også andre overtredelser av regelverket blir det ikke tatt tak i.

BILFRITT OSLO SENTRUM Vil dette bli den nye normalen? Logistikkselskapet Schenker er blant dem som allerede har begynt å bruke elvaresykler i Oslo sentrum. (Cornelius Poppe/NTB)

Pedaldrevne semitrailere

Hermstad slutter seg til ideen om bygging av flere omlastingssentraler hvor «pedaldrevne semitrailere», som han omtaler elvaresyklene som, overtar lasten til lastebilene.

– Det bør gis støtte til slike lasteterminaler hvor varene kan bli fraktet videre fra på en tryggere måte, men også på en måte som er bra for miljøet, mener Hermstad.

MDG vil dessuten gire opp støtteordningene for kjøp av elvaresykler, for næringslivet.

– Også en overføring av last fra lastebiler til mindre varebiler, vil være en forbedring fra slik det er i dag, mener Hermstad.

– Det å si nei til alle lastebiler i sentrum, tror jeg likevel blir vanskelig, men i nullutslippssoner kan det stilles krav om hvilke lastebiler som kan få kjøre der, tilføyer han.

– Generelt sett bør man fortsette å jobbe på den måten som Oslo har begynt med, for å styrke sikkerheten til de myke trafikantene, ved å prioritere dem først, for eksempel ved å fjerne parkeringsplasser i sentrum.

