Oslo ber innbyggerne om å bruke mindre vann – igjen

– Vi ber deg spare vann der du kan, slik at du og alle andre i byen kan fortsette å bruke vann til de viktigste tingene i livet.

Det skriver Oslo kommune på sine nettsider. Mandag ble det også sendt ut en sms til osloborgerne med oppfordring om å begrense vannforbruket.

Dette er andre gang i år hovedstaden ber innbyggerne om å bruke mindre vann. Kommunen sier at det ikke er fare for at vannet forsvinner fra springen, men at de trenger hjelp for å unngå vannmangel.

– Det er ikke kritisk ennå, men får vi ikke mer nedbør i tiden fremover, vil vannmagasinene fortsette å synke. Da må vi innføre strengere restriksjoner på vannbruken. Det vil vi gjerne unngå.

