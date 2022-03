Oslo-borger nummer 700.000 er født

Ordfører Marianne Borgen gratulerte torsdag barnet, som foreløpig ikke har fått noe navn, og foreldrene på Rikshospitalet. Moren Andleeb Shamaila og faren Waqas Gul møtte ordføreren på Barn/Kvinne-senteret på sykehuset.

– Å ønske et barn velkommen til verden, er en fantastisk gave, sa ordfører Marianne Borgen.

Den lille jenta var 50 cm lang og veide 3.070 gram da hun ble født onsdag. Forløsende jordmor var Kamilla Gadsbøll Syversen.

– Milepælen med 700.000 innbyggere er allerede nådd. I dag markerer vi at byen vår vokser og at nye generasjoner skal være med på å forme den. Vi har alle et felles ansvar for å skape gode oppvekstvilkår for barna som bor her. Oslo skal være en raus, trygg og inkluderende by som er god å leve i for alle, sa Borgen videre.

Innbyggertallet i Oslo har vokst med 100.000 siden 2011.

