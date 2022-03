Mann døde etter brann i boligblokk i Oslo

Brannen ble varslet til nødetatene tidlig om ettermiddagen forrige tirsdag. Beboere i blokka ble evakuert, men fikk flytte tilbake boligene sine etter at brannvesenet hadde slukket flammene. Mannen i 80-årene, som bodde i den brannrammede leiligheten, ble fraktet til sykehus med kritiske skader.

Tirsdag opplyser politiet til Sagene Avis at mannen døde av skadene.

– Foreløpig rapport peker mot brannskader som dødsårsak. Imidlertid avventes den endelige obduksjonsrapporten før politiet vurderer å konkludere, sier politiadvokat Eric Lindset til avisen.

Brannen er fremdeles under etterforskning og Lindset opplyser at den avdøde har status som siktet i saken.

– Det betyr at mannen er mistenkt for å ha noe med brannen å gjøre, men det er for tidlig å si noe om på hvilken måte. Branner kan starte etter både forsettlige og uaktsomme handlinger, sier Lindset til NTB.

Han viser til at politiet har en pågående etterforskning og at det fremdeles gjenstår tekniske undersøkelser, blant annet av det elektriske anlegget. Politiet vil forsøke å få avklart alle mulige hendelsesforløp før de trekker noen konklusjon i saken.

