467 nye koronasmittede registrert i Oslo siste døgn

Det viser tall fra Oslo kommune. De siste to ukene er det i snitt registrert 482 smittede per dag, til sammen 6.909 personer.

Tallene viser at en tredel av de smittede de siste to ukene er i aldersgruppen opp til 20 år. En tredel er mellom 20 og 39 år gamle og en tredel er 40 eller eldre.

Smittetallene er høyest i Søndre Nordstrand bydel. Her er det et smittetrykk på 1.855 smittede per 100.000 innbyggere de siste to ukene.

Deretter følger Alna og Bjerke bydel med henholdsvis 1.237 og 1.194.

Tallene er lavest i bydelene Vestre Aker, Nordre Aker og Ullern.

Smittetoppen i Oslo var 30. august i år med 680 tilfeller på ett døgn.

Her er smittetallene for Oslo og de enkelte bydelene

Det siste døgnet er det registrert 1.721 nye koronasmittede personer i Norge. Det er 251 flere enn samme dag i forrige uke.

De siste sju dagene er det i snitt registrert 2.572 koronasmittede per dag. Tilsvarende snitt for sju dager siden lå på 2.055, så trenden er stigende.

I alt har 260.921 personer testet positivt for korona i Norge siden i fjor.

Til sammen er 1.050 koronasmittede personer døde i Norge siden mars 2020, viser foreløpige tall. Seks av ti døde er over 80 år.

I aldersgruppen under 50 er det meldt om 23 dødsfall i Norge.

Til nå har 4.236.442 personer fått første dose av koronavaksinen, 3.817.686 personer har fått andre og 436.862 har fått tredje dose.

