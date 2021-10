– Oslo er en klassedelt by, hvor vi har de aller rikeste og aller fattigste i landet vårt. Dette er et klassespørsmål, noe som er hovedfokuset for byrådet å gjøre noe med. Men vi trenger støtte og hjelp fra regjeringen og annet hold, sier byrådslederen til Dagsavisen.

Raymond Johansen er enig med filmskaper og aktivist Adel Khan Farooq, som sier at bydelen blir mer og mer segregert.

– Jeg er enig i det. Men vi kan ikke gjøre noe med at folk velger å ha flyttet fra sentrum og ut til for eksempel Mortensrud. Det er ingen politiske vedtak som over natta kan gjøre noe med det. Det vi kan gjøre er å sørge for gode skoler, barnehager, idrettsanlegg, og oppvekstsvilkår, sier han.

[ Ber om møte med Raymond etter Mortensrud-drapet: – Vi må tørre å stille oss spørsmålet om vi jobber riktig? ]

Folkemøte

Torsdag hadde flere hundre innbyggere på Mortensrud møtt opp for å høre på hva blant annet Raymond Johansen hadde å si, og ikke minst hva byrådet ønsker å gjøre for å løse utfordringene.

Og Johansen møtte ikke opp tomhendt.

Blomster og lys utenfor Lofsrud skole på Mortensrud i Oslo etter at 20 år gamle Hamse Hashi Adan ble skutt og drept. (Stian Lysberg Solum/NTB)

– Vi ser at mye av utfordringene er hos unge voksne, i aldersgruppen 18 til 25 år. Vi lanserer derfor en tiltakspakke som skal hjelpe denne gruppen å komme ut i arbeid, sier Johansen.

– Men det er ikke bare et tiltak som kan løse utfordringene her, dette jobber vi også langsiktig med, legger han til.

Når man er 18 år begynner voksenlivet, og tilbudet på fritidsklubben med biljard og bakekurs er ikke lenger like attraktivt.

Vi ser at mye av utfordringene er hos unge voksne. Vi lanserer derfor en tiltakspakke som skal hjelpe denne gruppen å komme ut i arbeid. — Raymond Johansen, (Ap), byrådsleder

– Det er klart at mange er bekymret etter at det skjedde drap i nabolaget. Og det har vært flere hendelser tidligere som har skapt frykt. Det er bekymringsfullt at dette skjer, og det er noe byrådet tar på det største alvor, sier byrådslederen.

Han forteller at beboerne på Mortensrud hadde mange spørsmål, og at de er opptatt av at det må skjedd positive ting med bydelen.

– Denne tiltakspakken er en del av det, sier Raymond Johansen.

[ Drapet på Mortensrud: – Bydelen blir mer og mer segregert ]

Brakker

Allerede i begynnelsen av november, i uke 44, vil det bli satt opp brakker, som skal huse lokalene til det nye jobbsenteret.

– Jobbsenteret vil bemannes av folk fra bydelen, og drives i nært samarbeid med bydelen, Nav og ikke minst det private næringsliv. De vil også drive med oppsøkende virksomhet. Målet er å få folk i denne aldersgruppen inn i arbeid. Tilbakemeldingene vi får fra hva folk ønsker, er jobb, jobb og jobb, sier byrådslederen.

– Dette jobbsenteret skal drives etter samme modell vi har hatt på Stovner, og som har vært en suksess, legger han til.

Etter drapet på Mortensrud har Raymond Johansen hatt løpende kontakt med politiet. Fredag ettermiddag sendte politiet ut en pressemelding hvor de fortalte at de hadde pågrepet en mann siktet for medvirkning til drapet på Hamse Hashi Adan. tillegg har politiet siktet to andre menn i saken, uten at disse er pågrepet. Politiet vurderer fortløpende om de skal etterlyses offentlig, og oppfordrer de aktuelle personene til å melde seg.

Mannen som er pågrepet, blir i løpet av helgen vurdert fremstilt for varetektsfengsling.

[ Oslo-budsjettet: Pengedryss til idretten på Mortensrud ]

Store ressurser

– Politiet bruker mye ressurser på å løse denne saken, og de har også økt tilstedeværelse på Mortensrud. Det å bekjempe gjengkriminalitet er politiets oppgave. Vår oppgave er å hindre dem å komme ut på en slik løpebane, sier han.

– Leder av bydelsutvalget i Bydel Søndre Nordstrand, Ola Mannsåker (Ap) sa til Dagsavisen etter drapet at man måtte tørre å stille seg spørsmålet om ressursene er blitt brukt riktig på Mortensrud. Hva tenker du om det?

– Det er ingen quick fix på utfordringene. Kanskje vi har brukt for lite penger? Vi må se på hva vi har gjort lite av og hva vi har gjort mye av. Vår oppgave er å legge forholdene til rette, og vi er godt i gang, med gratis AKS, nye skoler og nye idrettsanlegg. Allerede neste år starter vi byggingen av en ny landhockeybane. Men ting tar tid, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Hold deg oppdatert. Få daglig nyhetsbrev fra Dagsavisen