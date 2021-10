Pass deg så du ikke ramler ned i Oslofjorden

Oktober er måneden for grøss og gru, det fikk beboerne i Kulturgaten i Oslobukta erfare da de kikket ut av vinduet på morgenkvisten nettopp. For nede på bakken kunne de se rett ned i en gigantisk revne i bakken.

– Ja, det er sjokkerende om du ser det ovenfra og fra rett vinkel, sier mannen bak det skumle hullet – den britiske street art-kunstneren med den velklingende navnet Joe Hill.

Joe Hill - Oslobukta Joe Hills 3d-kunst er laget med den eldgamle teknikken trompe d'æil - å lure øyet. (Tobias Mandt)

Gammel teknikk

Etter å ha reist verden rundt i en årrekke og malt optiske illusjoner på fortau og torg er han blitt berømt for sine realistiske 3D-malerier, skapt med en blanding av kritt og maling.

– Dette er en eldgammel illusjonsmalingsteknikk som heter anamorfose eller trompe d’æil, og som i malerkunsten er blitt mye brukt mye i teaterkulisser og freskomalerier, sier Joe Hill.

Målet er å skape tredimensjonale effekter som lurer øyet til å tro at det man ser er virkelig. Teknikken er tidligere benyttet i alt fra takmalerier i kirker og palasser, til teater- og filmkulisser.





Det er fint at kunsten når langt utenfor galleriene — Joe Hill, kunstner

– Det handler om forvrengte perspektiver som strider mot alt du lærer på kunstskoler og malerkurs. Resultatet er å lure øyet, og du må se verket fra riktig vinkel for at det skal fungere. Jeg bruker ingen linjaler, alt er gjort på øyemål, forklarer Joe Hill.

Interaktivt

Joe Hill opererer under kunstnernavnet 3djoeandmax som stammer fra den tiden de var to som jobbet sammen, Joe og Max. Sammen har de harr oppdrag for alt fra Disney, Google, Reebok og Coca-Cola, i tillegg til at de har malt på fortauer og plasser verden rundt. Max gikk dessverre bort for noe år siden, men Joe valgt å beholde navnet.

Joe Hill - Oslobukta Laget hull i byen med mest hull i fortauene fra før: Joe Hill (Tobias Mandt)

– Før pleide vi male alt med kritt men nå bruker jeg maling slik at folk kan være med å hoppe i det.

Det er første gang Joe Hill er i Oslo. Han ler godt når vi forteller at om det er en ting denne byen vikelig ikke trenger så er det flere hull i bakken. Men, både barn og voksne synes det er moro å hoppe over eller posere ved å balansere på kanten av kunstverkene hans, leke seg og ta bilder. Da synes han at han har lykkes som kunstner.

– Ja, jeg synes det er fryktelig gøy at folk er med og gjør det til en interaktiv kunsthappening. Det er fint at kunsten når langt utenfor galleriene og de som frekventerer dem, sier Joe Hill.

Høstfest for barna

Kunstverket i Oslobukta inngår i en større høstfest som pågår ut uka. Her kan alle barna som gleder seg til Halloween få gratis ansiktsmaling på lørdag, og se skummel film med popkorn både lørdag og søndag. Og alle, også voksne som ønsker en helt spesiell opplevelse kan komme og hoppe over Joe Hills magiske hull som blir liggende til og med søndag.

