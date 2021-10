Oslo-politiet felt for etnisk diskriminering

Ifølge Utrop ble hennes bakgrunn tema da hun ble oppsøkt i sin leilighet av tre polititjenestepersoner.

Nemnda opplyser at politiet påla kvinnen å sørge for ro i leiligheten etter klokka 21, til tross for at de observerte at en opprinnelig melding om voldsutøvelse var grunnløs. Kvinnen ble også informert om at ny utrykning til adressen ville føre til anmeldelse og pågripelse, samt melding til barnevernet, ifølge Diskrimineringsnemnda.

Politiet har erkjent at det ikke var hjemmel for pålegget, men var uenig i at det skjedde brudd på diskrimineringsregelverket.

– Når nemnda likevel kom til at kvinnen var diskriminert, hadde dette sammenheng med at tjenestepersonene kalte henne «sigøyner» og generelt gjorde kvinnens etniske bakgrunn relevant, i en sak som i utgangspunktet handlet om noe annet, heter det i en pressemelding.

