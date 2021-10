Åtte unge pågrepet etter ungdomsran i Oslo

Oslo politidistrikt opplyser i en pressemelding at åtte unge personer torsdag ble pågrepet, mistenkt for ran, etter at minst ti barn og unge ble utsatt for ran i løpet av helgen 17.–19. september.

De fleste av de pågrepne er barn mellom 15 og 18 år.

Ranene skjedde på ulike steder i Oslo, blant annet på Korsvolltoppen, Ullevål Hageby, St. Hanshaugen og på Jernbanetorget.

De pågrepne har vært til inne til avhør, og seks av disse er nå løslatt. Politiet vil fremstille to av de pågrepne for fengsling fredag.

Politiet gjennomførte torsdag en større aksjon mot ulike adresser i Oslo og nabodistrikter. De gjorde en rekke funn som knyttes til ranene.

