Politiet øker patruljeringen etter flere ran i Oslo

De vil blant annet øke patruljeringen med både sivilt politi og uniformert politi langs T-banenettet, melder NRK.

– Vi gjør alt vi kan, både natteravner, kommuner og politiet for å forhindre at barn skal bli utsatt for dette, sier politiinspektør Rune Swahn i Oslo politidistrikt til kanalen.

[ Ni personer mistenkt for ran i Oslo ]

Politiet pleier å øke patruljeringen på denne tiden av året, ettersom barneran ofte skjer på høsten. Men etter hendelsene sist helg da minst ti barn ble ranet, setter politiet nå inn ekstra tiltak.

De fleste ranene skjedde i tilknytning til T-banen på vestlige linjer lørdag og søndag. Politiet har ikke et samlet tall på hvor mange som er mistenkt, men flere av de identifiserte gjerningspersonene er i alderen fra 15 til 17 år. (NTB)

