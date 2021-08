Høyt trykk på kommunens teststasjoner: Så mye koster testene hos private

Sist uke ble det meldt om lange køer utenfor flere av kommunens teststasjoner, og mandag førte tekniske feil i bookingsystemet til at kommunen gikk over til kun drop-in fram til tirsdag morgen. Dette har økt trykket på teststasjonene.

– Jeg forstår at dette er frustrerende for innbyggerne våre, og vi jobber med å nøste opp i køene som har blitt skapt under tiden systemet for testbestilling har vært nede. Derfor velger vi å frigjøre personell fra tidkrevende arbeid tilknyttet timebestillinger mandag, slik at man kan øke testkapasiteten og redusere køene, sier leder for TISK-strategien i Oslo kommune, Elisabeth Vennevold.

En tusenlapp

Sommeren 2020 inngikk Oslo kommune avtale med flere private aktører som siden da har tilbudt gratis koronatester til byens innbyggere, på kommunes regning.

Men aktørene tilbyr også tester mot betaling. I Oslo finnes det mer enn sju private aktører som tilbyr koronatester i Oslo, både PCR-test og hurtigtest (antigen). Prisen på en såkalt PCR-test varierer fra nede i 549 kr på det billigste, til 1400 kr. Her varierer også svartiden, og noen skiller også mellom test for personer med symptomer og uten. Skal man ha fit-to-flight-test for utenlandsreiser og sertifikat, stiger prisen. De ulike aktørene har forskjellige svardager og garantier, og noen tilbyr ulike pakkeløsninger. Skal du ha svar samme dag, øker prisen hos mange av aktørene opp til 2500 kr.

Dette er Oslos dyreste PCR-tester:

1. Oslo Helse.

Hva: Express covid-19 PCR test

Svar innen: 1–2 dager etter test

Pris: 1400 kr

Sted: Oslo Sentralstasjon

2. Volvat

Hva: PCR-test (inkludert ekstrakostnader)

Pris: 820,- (medlem), 990,- (ikke medlem). Dersom du ikke mistenker korona koster PCR-testen kr 1 190.

Svartid: 1–3 dager

Sted: Majorstua og Barcode.

Oslos billigste:

Koronastasjonen

Hva: PCR test for deg med symptomer

Pris: 549,-

Svar innen: 2–3 dager.

Hvor: Mellom Adamstuen og Ullevålsykehus.

(Skal du derimot teste deg uten symptomer koster testen 995 kr for 2–3 virkedager).

Koronastasjonen tar et tillegg på 679 kr dersom du skal ha svar dagen etter, som gir en totalpris på 1228 kr. Ønsker du svar dagen etter, og du testet deg uten symptomer, koster testen 1674 kr. Det er med andre ord flere forhold man må ta høyde for når man sammenligner prisene.

Stor etterspørsel

– Det at det er så mange private aktører, viser at det er en stor etterspørsel. Det betyr at folk er villige til å betale for å ta en test for å avklare om de er smittet. Prisene er ganske høye, og skaper sosial ulikhet i bruken av de private testene, sier instituttleder for Institutt for helse og samfunn ved Universitetet i Oslo, Terje P. Hagen.

Ifølge Hagen viser all erfaring fra private helsetjenester i Norge, USA og store deler av Europa at priser som går ut over et lavt nivå gir skaper sosial ulikhet i bruken av dem.

– Spørsmålet er om det er et stort problem. Det vil avhenge av hvordan man setter kapasiteten i det kommunale tilbudet framover. Testtilbudet vi har nå skaper sosiale forskjeller på kort sikt, men det er usikkert om det vil skape sosiale forskjeller på lang sikt, sier han.

Virkningene lenger fram i tid avhenger av hvordan smitteutviklingen blir og om testkapasiteten igjen blir bygget opp, ifølge Hagen.

Dyrt for mange

Testkapasiteten er ikke lenger prioritert nasjonalt og i kommunene, etter at Norge fikk et større antall vaksinedoser.

– Jeg mener det har vært riktig å bygge opp vaksinekapasiteten. Vi er i en periode med god tilgang på vaksiner nå, og det må utnyttes. Alternativt vil disse dosene bli ødelagt. Når vi er nede på et vanlig nivå for antall doser vi skal sette, kan det være lurt å bygge opp testkapasiteten, sier han.

Hagen minner om at de offentlige helsetjenester er sterkt finansiert av staten til vanlig, som fastlege og spesialister.

– Vi betaler ca. 25–30 prosent av det f.eks. et besøk hos fastlegen egentlig koster. Testene de private aktørene tilbyr er ikke finansiert av det offentlige, så de må de ta en pris som dekker deres utgifter, i tillegg til en liten profitt. Om det er så dyrt er jeg ikke sikker på, men det er definitivt dyrt for en privatperson, for eksempel en student med dårlig råd. Da vil det bli såpass dyrt at man ikke vil velge dette, sier han.

Tverrsnitt av befolkningen

På Volvats teststasjoner i Oslo har de merket pågangen de siste dagene, og særlig mandag da Oslo kommunes system var nede. Ved siden av det private tilbudet, tilbyr Volvat gratis PCR-tester på timebestilling, betalt av Oslo kommune.

– Det er mange forskjellige folk som tester seg hos oss. Det er et godt tverrsnitt av samfunnet.

– Er det dyrt å teste seg hos dere?

– Det er et subjektivt spørsmål. Det er prisen det koster, og det vi må ta for å ha et tilbud, sier medisinskdirektør i Volvat, Jens-Christian Dolva, og legger til:

– Jeg tror det er vært en soleklar fordel å ha private aktørenes ressurser i pandemien. Det hadde ikke vært enkelt å stille opp med den testkapasiteten alene for Oslo kommune. Man kan mene hva man vil om Volvat skulle vært en del av etaten eller ikke, men det er vi ikke. Men vi hadde kapasiteten og vi tilbyde det, og det håper og tror jeg at pasientene har satt pris på.

Dagsavisen har ikke lyktes å komme i kontakt med Oslo Helse.