WHO og Unicef: Ikke steng skolene igjen

WHO og Unicef mener skolene i Europa bør ty til andre tiltak enn å stenge skolene på nytt under pandemien. De peker blant annet på økt vaksinering og testing for å holde skolene åpne – av hensyn til elevenes faglige og menneskelige utvikling. Her bilder fra massetesting i klasserommet av elever på Kuben yrkesarena i Oslo i april. (Lise Åserud/NTB)