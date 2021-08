Oslo innfører ny massetesting på videregående skoler - ingen nye tiltak

Fredag kom helseminister Bent Høie (H) med nye retningslinjer for arbeidet med testing, smittesporing og vaksinering. Dette skjedde etter at Oslo kommune og andre kommuner ba om nye vurderinger fra nasjonale myndigheter, etter store smitteutbrudd på enkelte videregående skoler og et belastet smittesporingsteam.

Nå innføres ny massetesting på Oslos videregående skoler. I første omgang skal massetestingen bare tas i bruk på skolene videregående skole, ikke i barnehagene. Elevene skal hjemmeteste seg to ganger i uka.

– Det er en pandemi med endret karakter nå, og smitten retter seg mot dem som ikke er vaksinert, og da særlig den yngre aldergruppa. Med helseministerens pressekonferanse i dag, opplever vi at vi er blitt hørt og fått gode svar på det vi har spurt om og foreslått. Vi er veldig glade for at smittesporingen nå er forenklet, og at det differensieres mellom ulike grupper, og ved at det blir et annet system for skolene, sier Byrådsleder Raymond Johansen (Ap), og legger til:

– Det gir en helt annen og bedre oversikt over hvem som er smitta. Tester du positivt hjemme, skal du følge opp med en test på teststasjon. Denne strategien er enklere, og massetestingen er rask og effektiv.

Smittesporerne vil fortsatt ha et ansvar for husstander, og vil følge nærkontakter der. Men de trenger ikke å følge opp gjennom skolene på samme måte som før.

Savner tydeligere signaler

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen mener tilbakemeldingen fra regjeringen har vært etterlengtet.

– Det har vært mye forvirring og mange ansatte, foreldre og unge er engstelige og utrygge for hva skoledagen kan bringe med seg. Jeg savner fortsatt tydeligere signaler fra helsemyndighetene knyttet til trafikklysmodellen og hva som er fornuftig å gjøre, skriver hun i en e-post til Dagsavisen.

Massetestingen på videregående blir gjenopptatt slik som den var tidligere i våres, men ifølge Thorkildsen skal den den være hyppigere og mer regelmessig.

– Vi gjør alt hva vi kan når det gjelder testing og vaksinering og etatene våre har kastet seg rundt. Målet er å utvide tilbudet også til ungdomsskolene. Inntil nye rutiner er på plass vil Utdanningsetatens testteam være ute på ungdomsskoler og teste mens elevene på videregående tar selvtester. Utvidet massetesting på skolene er en stor omstilling og vi må få tid til å løse hvordan dette konkret skal organiseres, skriver hun.

– Burde dere åpnet skolene på gult nivå i starten?

– Unge mennesker har vært gjennom en veldig tøff tid, og det ville vært enda en belastning for dem om vi hadde startet året med strenge tiltak. Folk går jo ikke bare på skolen, det har vært en generell høy smitte i hele befolkningen. Mange har reist, og det har vært en annen linje hele sommeren enn det var før, sier Johansen.

Han minner om at det ikke lenger har vært egne tiltak for Oslo kommune, men nasjonale tiltak.

– Framover vil vi først og fremst ha fokus på massesteing og vaksine, men vi kommer til å være årvåkne. Oppstår det mer smitte, må vi ta det der og da. Om enkeltskoler skal settes på gult eller rødt nivå, er en avgjørelse som tas på den enkelte skole i samråd med smittevernlegen.

Smitten på Foss videregående skole har denne uka vokst eksplosivt, og fredag ettermiddag besluttet tilslutt bydelsoverlege i bydel Grünerløkka å droppe test i stedet for karantene-ordningen, fordi de mener den ikke fungerer godt nok. Det sier bydelsoverlege Lars Erik Hansen til NRK. Antall smittede etter utbruddet på Foss videregående skole i Oslo har steget til 110 elever. Nå må 17 klasser inn i en karantene de ikke kan teste seg ut av.

– Det er opp til bydelene i samråd med bydelsoverlegen å vurdere om man skal innføre strengere tiltak på skolene, opplever du som byrådsleder at bydelene er sikre på hvilke tiltak de kan innføre?

– Jeg opplever at smittevernoverlegene og bydelsoverlegene har tett kontakt med oss. Kommunen er med å gjøre de vurderingene, og det har vi lang erfaring med nå.

Vaksiner til 16-17 åringer

– Smitten er høyere, men antall innleggelser er få, og veien ut er vaksiner. Vi har masse vaksiner, og det settes mange vaksiner hver eneste dag. Vi har en god testkapasitet, og det er mange som tester seg. Vi håper at det blir klart til å vaksinere 16-17 åringer fra 6. september, sier Raymond Johansen (Ap).

Enkelte bydeler som har fullvaksinert befolkningen sin, kan begynne før 6. september, ifølge Johansen.

– Kan det være at vi må akseptere at mange nå får korona, og at smittetallene vil bli høyere uten tiltak, fordi vaksinasjonen har kommet så langt?

– Vi ser jo nå at mange under 16 er smittet. De gamle reglene gjelder fortsatt. Hold en meter avstand, og bruk munnbind på kollektiv transport der det ikke er mulig å holde en meter. Er du snufsete må du teste deg og holde deg hjemme. Gjennom massetestingen vil vi avdekke smitte og forhåpentligvis få ned antall smittede.

– Men det er foreløpig ikke klart om befolkningen under 16 år kan få vaksine?

– Nei, men det er det ikke Oslo kommune som avgjør. Dette jobber helsemyndighetene og FHI med å utarbeide, vi har bedt om å få svar på dette så raskt som mulig.