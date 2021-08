Politiet: Gjerningspersonen på Skøyenåsen hadde to våpen

Det er politiadvokat Henrik Rådahl som opplyser om våpnene til NRK tirsdag. Etter at politiet kom til stedet søndag kveld, fikk de raskt kontroll på ett av våpnene, men tirsdag søkte de fremdeles etter det andre.

Politiet opplyser at våpenet, muligens en sort pistol, fremdeles kan være skarpladd og ber den som eventuelt skulle finne det, om å være forsiktige.

Godtar varetekt

Mannen som er siktet for drapsforsøk etter skytingen på en T-banevogn på Skøyenåsen søndag kveld, godtar politiets krav om varetekt, men nekter å la seg avhøre.

Det opplyser 34-åringens forsvarer, advokat Daniel Storrvik til NTB.

– Han samtykker til fengsling. Fengslingsmøtet vil gå som kontorforretning med mindre dommeren krever fysisk oppmøte, skriver Storrvik. Han vil ikke begrunne hvorfor klienten nekter å la seg avhøre av politiet.

Politiet skriver tirsdag formiddag at de har siktet den tidligere voldsdømte mannen for to drapsforsøk, og at de ber om fengsling i fire uker med brev- og besøksforbud, samt isolasjon i to uker. Det er ikke berammet når rettsmøtet vil bli gjennomført.

– Politiet jobber videre med å gjennomføre vitneavhør og å sikre og gjennomgå tekniske spor. Det planlegges også avhør av en av de to fornærmede i løpet av dagen, skriver politiet i pressemeldingen.

Skal ha truet folk på Tveita

Ifølge forsvareren mener 34-åringen at han handlet i selvforsvar da to menn i slutten av tenårene ble skutt inne i T-banevogna på Skøyenåsen søndag kveld. Begge ofrene ble alvorlig skadd i hendelsen, men ble betegnet som stabile.

Den ene av de fornærmede hadde tirsdag fått bistandsadvokat Sidra Bhatti.

– Politiet ønsker fremdeles at vitner som ikke har vært i kontakt med politiet, eller har mer informasjon tar kontakt så fort som mulig, skriver politiet.

Mandag opplyste politiet til Aftenposten at de tre kvarter før skytingen fant sted, fikk melding om at den siktede mannen truet forbipasserende ved en restaurant på Tveita, og at de også etterlyser vitner i forbindelse med denne hendelsen.

