Reagerer etter skyting: - Folk er oppskremt og sjokkert

– Folk er selvfølgelig oppskremt og sjokkert over skyting i sitt eget nabolag. Så vet vi jo veldig lite om hva som er bakgrunnen, men jeg ser politiet er veldig klare på at naboene ikke har grunn til å være bekymra, og det godt å høre at det ikke sier noe om hva slags nabolag vi har. Det kan skje hvor som helst, Skøyenåsen er et trygt sted å være.

Det sier Hanne Eldby fra SV, som er medlem av bydelsutvalget i bydel Østensjø, og engasjert i spørsmål innen oppvekst og kriminalitetsforebygging i bydelen.

Hanne Eldby Leder for oppvekstkomiteen og medlem i bydelsutvalget i Østensjø, Hanne Eldby (SV). (privat/Privat)

Nekter straffskyld

Søndag kveld ble to personer skutt i en t-banevogn på Skøyenåsen stasjon. Begge er utenfor livsfare, men alvorlig skadd. Politiet har pågrepet en mann på 34 år, som har erkjent at han er gjerningspersonen, men han nekter straffskyld, og påberoper seg selvforsvar.

Mannen er siktet for drapsforsøk, og politiet hadde en plan om å gjennomføre avhør mandag.

– Det har ikke gått i orden, så vi må prøve oss på nytt i morgen, sier Anne Alræk Solem, leder for Etterforskningsseksjon drap i Oslo politidistrikt. Flere medier opplyste mandag om at 34-åringen har ventet på soning for en dom. Han er tidligere også dømt for voldshandlinger.

– Jeg kan bekrefte at han var kalt inn til soning senere i høst. Han er kjent for politiet og vi er kjent med at han er kalt inn til soning, sier Solem til Dagsavisen.

Mandag fortalte politiet til NRK at de undersøkte om skytingen var rasistisk motivert. Da Dagsavisen spurte mandag ettermiddag om de fortsatt gjorde dette, var svaret dette:

– Saken etterforskes bredt. Det er tidlig i etterforskningen, og vi har ikke låst oss til en hypotese.

Skøyenåsen Politiet er fortsatt i området med hundepatrulje mandag formiddag. (Tobias Mandt/Tobias Schildmann Mandt)

Tidligere forvaringsdømt

Mannen som er tiltalt har tidligere blitt dømt for alvorlige forhold. I 2011 ble han dømt til forvaring for å ha slått en mann i hodet med et jernrør, skriver VG. I dommen står det mannen som ble slått overlevde fordi han fikk helsehjelp umiddelbart.

Mannen har også tidligere blitt dømt flere ganger, for alvorlige forhold. I 2003, som 16-åring, ble han dømt for vold under særdeles skjerpende omstendigheter, og i 2008 ble han dømt for grove trusler og grov vold.

I januar ble mannen igjen dømt til ett års fengsel, blant annet for å ha sparket og slått en annen mann slik at han ble påført nerveskader i ansiktet.

Avisa Oslo har fått opplyst fra kriminalomsorgen at 34-åringen var innkalt til soning 27. juli, men fikk soningen utsatt med én måned til 26. august.

Vurderer gjentakelsesfare

Berit Johnsen, forsker ved Kriminalomsorgens høgskole og utdanningssenter (KRUS), sier at når minstetiden en forvaringsdømt har sonet minstetiden kan vedkommende begjære seg prøveløslatt. Da blir det gjort en vurdering av faren for gjentakelse.

– Hvis du ser på Straffeloven, paragraf 45, ser du hva som skal til for å bli dømt til forvaring. Man må finnes skyldig i å ha begått et alvorlig lovbrudd, og det må være fare for at man begår nye alvorlige lovbrudd som er til fare for de grunnleggende rettsgode - det vil si for eksempel liv og helse, forklarer hun.

Hun understreker at det ofte ikke er lett å vurdere gjentakelsesfaren, og at noen ganger vil man bomme.

– Man prøver hele tiden å se i krystallkula, men det er jo fryktelig, fryktelig vanskelig.

– Kan du si noe mer om hvordan de vurderingene blir gjort?

– Når noen blir dømt til forvaring foreligger det en risikovurdering, og den er som oftest gjort av sakkyndige. Det kan være for eksempel psykologer og psykiatere. Så er det retten som fatter en beslutning, og da forholder man seg til Høyesterett sin definisjon, som er at faren for gjentakelse skal være kvalifisert og reell. I spørsmål om prøveløslatelse blir det også gjort slike vurderinger.

Når det gjelder innkalling til soning, i saker hvor det ikke er snakk om forvaring, sier hun at den dømte skal få en viss tid på seg før de må inn til soning.

– Den som har fått en dom skal få litt tid på seg, for det kan være mye å ordne fordi man for eksempel har en jobb eller har barn. Folk skal jo ha anledning til å planlegge, sier hun.

Stille og rolig

Da Dagsavisen tok turen til Skøyenåsen mandag, var det lite folk ute. En forbipasserende som ikke ønsker å stå fram med navn og bilde forteller at nabolaget er rolig. Rett ved t-banestasjonen ligger Skøyenåsen ungdomsskole, der elevene hadde første skoledag mandag. Assisterende rektor Pål André Reis, forteller Dagsavisen at skolen har både sosiallærer, skolehelsetjenesten og lærere parat.

– Det vil være tilbud for elevene om å snakke med noen dersom man har behov for det.

– Jeg må si det er skikkelig skremmende det som har skjedd, og det må ha vært forferdelig, sier Hanne Eldby i bydelsutvalget. Hun tror imidlertid at folk i bydelen generelt føler seg trygge i sine nærmiljøer.

– Så ser jeg det har vært skrevet at politiet undersøker om det kan være rasistisk. Det vet vi ikke enda, men i Østensjø tar vi rasisme på alvor. Vi har startet et arbeid med å lage en antirasistisk handlingsplan fordi vi ønsker at de som kommer fra andre kulturer skal føle seg trygge i bydelen vår, og ikke utsettes verken for ord eller handlinger som får dem til å føle seg utsatt eller mindre verdt enn etniske nordmenn, sier hun.









Dette har skjedd:

To personer ble skutt i en T-banevogn på Skøyenåsen søndag kveld. De er alvorlig skadd, men tilstanden betegnes som stabil.

En 34-åring har vedkjent seg som gjerningsmann, men nekter straffskyld og påberoper seg selvforsvar.

Mannen er dømt for tidligere voldsepisoder, og ventet på soning.

De to skadde har utenlandsk etnisk bakgrunn. Til NRK har politiet tidligere opplyst at de blant annet undersøker om skytingen var rasistisk motivert.

Kilde: NTB