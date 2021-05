– Man blir ganske utslitt. Det er som en boksekamp der du blir slått ned hver gang, sier daglig leder av Punjab Tandoori på Grønland, Sukhbir Singh.

Familiebedriften Punjab Tandoori har vært trygt plassert i Grønlandsleiret siden 1991, åtte år etter at foreldrene til Sukhbir kom til Norge. De siste årene har han drevet restauranten sammen med brødrene Gurkirt og Antarjot, som også leder restauranten. I 2019 åpnet de tre brødrene Theka på Grünerløkka, med bar og stor uteservering.

Nå har de måttet holde Theka stengt lenge. Selv om Punjab Tandoori fortsatt har kunnet selge takeaway har de mistet rundt 70 prosent av omsetningen, forteller Singh. Med de to restaurantene har de dobbelt opp med løpende utgifter til husleie og strøm, og staten dekker bare 85 prosent.

En åpning av uteserveringen hadde betydd mye for dem, men byrådet kommer ikke med ny vurdering av gjenåpningen før 20. mai.

Reiselivsdirektør i NHO, Kristin Krohn Devold mener at å kun tillate takeaway-servering er for strengt, og mener det ikke står i forhold til dagens smittesituasjon. Hun understreker at kompensasjonsordningen ikke treffer alle bedrifter.

– Det eneste som kan redde bedrifter og arbeidsplasser er en gjenåpning, sier hun til NTB.

– Føler du at byrådet jobber for å ivareta restaurant- og serveringsbransjen, og alle de ansatte?

– Nei. Ikke i det hele tatt. Jeg hadde forventet en mer presis plan med datoer, sånn som andre land har gjort. Å ha en dato å forholde seg til hjelper mentalt. Da har man noe å planlegge opp mot, og glede seg til. Det gir håp. Disse pressekonferansene har derimot vært en repetisjon, og man orker nesten ikke følge med lenger, sier Singh.

Fra venstre økonomiansvarlig for begge restaurantene Raman Singh, daglig leder av henholdsvis Punjab Tandoori og Theka, Sukhbir Singh og Gurkirt Singh. (Mimsy Møller)

Hverdagen snudd på hodet

Familiebedriften har alltid vært en del av hverdagen til Sukhbir Singh.

– Å ikke være i restaurantene er en stor mental belastning. Der har vi vært i alle år, og vi er så vant med denne hverdagen, der man er i aktivitet hele tiden. Nå står alt stille. Vi savner å møte kundene våre, sier han.

Han er bekymra for sine ansatte, og særlig på Theka der mange av de permitterte er unge studenter som ikke får økonomisk støtte andre steder.

Likevel har Singh forståelse for at byrådet velger en forsiktig gjenåpning.

– Det er klokt å ikke åpne alt med en gang. Ingen av oss ønsker en ny lockdown. Jeg har nære slektninger i India, og min kone har familien sin i Brasil. Smittesituasjonene der er veldig skremmende, men jeg frykter ikke at en slik situasjon vil kunne utspille seg i Norge. Vi har strenge regler og folk er flinke til å følge dem.

Han mener det er flere ting byrådet kunne åpnet for nå, og samtidig sikret godt smittevern.

– I England har de åpnet for uteservering. Det burde vært mulig her og, med eller uten alkohol. Det er mye bedre enn å sitte i parkene uten regler, sier Singh, og legger til:

– Vi frykter ikke konkurs fordi vi har en sterk base med fartstid helt tilbake til 1991. Men det har gått hardt utover vår økonomi, og vi har måttet betale fra egne lommer for å holde hjulene i gang.

Dan-Michael Danino er daglig leder på Parkteatret scene og bar på Grünerløkka. (Mimsy Møller)

Mister de viktigste månedene

I samme gate som Theka ligger sleve bastionen av uteserveringer på Grünerløkka – Parkteatret bar og scene. I 2002 ble driften overtatt av Grünerløkka Kulturhus som driver Parkteatret Scene og Parkteatret Bar.

– For Parkteatret bar som har stor uteservering så er april, mai og juni de absolutt viktigste månedene i årshjulet. Det er da folk har lyst til å ta seg en pils ute etter en kald og lang vinter, og særlig nå etter en lang lockdown, sier daglig leder i Dan-Michael Danino.

Ikke minst er 17. mai er viktig dag for alle i serveringsbransjen.

– Skjenkestoppen siden november har rammet serveringsbransjen hardt. Det er nå bedriftene har høysesong. Restaurantene er gode på smittevern og de står klare til å åpne på en forsvarlig måte, skriver regiondirektør i NHO, Nina Solli til Dagsavisen.

Dan-Michael Danino forteller om ansatte som er vært permittert på 15. måned, og som sliter med å få seg jobb andre steder.

– Vi hadde faktisk et ørlite håp nå som smittetrykket er lavere, færre er innlagt og flere vaksinert. Men, vi har vært prioritert i siste rekke hele veien, og har blitt vant til det nå. Jeg opplever ikke at vi blir tatt alvorlig av byrådet, og vi har mista store deler av staben vår. Hadde vi i det minste kunnet åpnet i det små, hadde vi hatt inntektsmuligheter til å betale tilbake skatt, moms og feriepenger som snart forfaller, sier Danino.

Også han mener byrådet burde kunnet tenkt mer kreativt.

– I større byer som New York og London har de latt restauranter med små uteserveringer eller som ikke har uteservering i det hele tatt få bruke større deler av byrommet til uteservering. Det hadde vært mulig i Oslo, og ville gjort at flere kunne sitte på uteservering med god avstand og smittevern, i stedet for å samles i flokker i parker som på St. Hanshaugen, sier han, og legger til:

– Det er rett og slett helt ulogisk at man kan samles i parker, og ikke på uteserveringer der det er strengt smittevern.

På tide å prioritere unge

Grünerløkka er nå blant bydelene med høyest smitte, og både byrådet og Danino påpeker at det kan skyldes svært ung befolkning og dermed flere i smittegruppa, og færre vaksinerte.

– Her har vi mange studenter og unge voksne som ikke står fremst i vaksinekøen. Jeg synes vaksinene nå burde omfordeles fra oss gamle, ned til de som snart mister to år av sine formative år. Jeg er også helt overbevist om at selv om Grünerløkka har høy smitte, vil vi kunne unngå mer smitteoppblomstring om vi lar folk sitte på uteservering med strenge smitteverntiltak, i stedet for i parkene.

Dan-Michael Danino frykter nå konkursbølger i tiden framover. Det samme gjør regiondirektør i NHO, Nina Solli. Hun skriver til Dagsavisen at én av tre småbedrifter i Oslo nå frykter konkurs, ifølge NHOs siste medlemsundersøkelse for Oslo fra tidsrommet 8.–12. april.

– Vi skal kjempe med nebb og klør, og vi har fått litt hjelp fra det private, men ikke mye fra det offentlige. Folk har jobbet ekstremt mye nå, og mange har tatt opp private lån som ikke synes i statistikken. Men det er nok verre for de små bedriftene. Bufferen er tom for mange måneder siden, og nå løper det på med gjeld for mange. I verste fall forsvinner de unike stedene, og inn kommer de store kjedevirksomhetene, sier Dan-Michael Danino, og legger til:

– Byrådet hadde en gylden mulighet til å hjelpe næringslivet et skritt på veien, men det valgte de å ikke gjøre.

