Oslo kommune starter trinn to av gjenåpningen

Dette er lettelsene som kommer nå:

* Fra og med torsdag 6. mai kan kjøpesentre og butikker åpne igjen i Oslo, men med strenge smitteverntiltak.

* Fra og med mandag 10. mai går Oslos barnehager og barneskoler og ungdomsskoler over til gult nivå.

* Deichman-bibliotekene vil gradvis åpne opp flere tjenester.

* Seniorsentrene vil gradvis åpne opp for normal drift igjen.

– Når vi nå begynner på trinn to i gjenåpningsplanen, vil tusenvis av arbeidstakere komme tilbake på jobb, og alle i barnehage og grunnskole vil få en mer normal hverdag igjen, sier byrådsleder Raymond Johansen i en pressemelding.

Siden 2. mars har alle butikker i Oslo vært stengt, med unntak av blant annet matbutikker, apotek, kiosker og vinmonopol. Kjøpesentre har vært stengt enda lenger, siden sent i januar.

Ber om å få vaksineprioritere lærere

Johansen sier Oslo kommune har bedt Folkehelseinstituttet om å få la lærere og andre i utsatte yrker få rykke fram i vaksinekøen.

– Vi har sendt et brev til Folkehelseinstituttet (FHI) hvor vi ber om at man bør kunne se på en rekke yrkesgrupper som prioritert for koronavaksine, sier byrådslederen til NTB etter en pressekonferanse onsdag.

Av yrkesgruppene Oslo kommune ber om å få prioritere nevner Johansen blant annet fysioterapeuter, barnehagelærere, lærere, drosjesjåfører, brukerstyrte personlige assistenter og barnevernsansatte.

Den eneste yrkesgruppa som i øyeblikket får direkte prioritering for koronavaksine etter gjeldende retningslinjer fra FHI, er helsearbeidere. Ellers går vaksineringen etter alder og hvorvidt man har underliggende sykdommer som plasserer en i risikogruppa.

Trinn to

– Vi begynner på trinn to på gjenåpningsplanen. Butikker og kjøpesentre kan igjen holde åpent i Oslo med veldig strenge smitteverntiltak. Det vil gjelde strenge regler for antall kunder og for avstand, sa byrådsleder Raymond Johansen (Ap) på onsdagens pressekonferanse.

– Dette er jeg veldig glad for. De har måttet holde stengt i to runder i 2020. Mange har store utfordringer med å få det til å gå rundt, sa han.

Næringsbyråd Victoria Marie Evensen (Ap) er klar på at strenge smittevernregler må overholdes.

– Jeg er svært glad for å endelig kunne være i en posisjon der vi forsiktig kan starte en gjenåpning av deler av næringslivet i Oslo. Gjenåpningen av detaljhandelen er et av de større tiltakene som var plassert på trinn to i byrådets gjenåpningsplan, sa Evensen på onsdagens pressekonferanse.

Hun sa at Oslo kommune kommer til å samordne gjenåpningen med omkringliggende kommuner som Lillestrøm, Lørenskog og Rælingen for å unngå økt mobilitet mellom kommunene.

– De som kan åpne nå, må følge et strengt smittevernregime. Vi vil derfor videreføre og forsterke de smitteverntiltakene som til nå har vært gjeldende for butikker, sa Evensen.

Dette er reglene

Hun opplyste at det innebærer at maksimalt antall kunder skal begrenses ut fra størrelsen på lokalet. Hver kunde skal ha minst fire kvadratmeter gulvareal.

I tillegg skal det ved inngangspartiet opplyses om det maksimale antallet kunder som er tillatt. De som jobber i butikkene, må regelmessig sjekke at kundene også klarer å holde to meters avstand til andre.

– Hvis ikke dette er mulig, skal maksimalt antall kunder reduseres, sa Evensen.

Hun sa videre at kjøpesentre skal ha rutiner som sikrer at senterets fellesarealer ikke blir benyttet som oppholdssted eller et sted man spiser takeaway.

– Serveringssteder er kun åpent for takeaway, sa næringsbyråden.

Skal man ut og handle, må man ha munnbind i butikk og på kjøpesenter hvis man ikke klarer å holde to meters avstand.

– Gå gjerne alene og på tider der det er mindre folk. Hold avstand og respekter reglene til butikkene og kjøpesentrene. Sammen sørger vi for at det er trygt å handle, sa Evensen.

Ventet lenge

– En gledens dag for handelen i Oslo, sier administrerende direktør Bjørn Næss i Oslo Handelsstands Forening om at byens butikker får åpne.

Næss legger vekt på at foreningen har ventet lenge på denne beskjeden.

– Vi er trygge på at handelen vil ivareta strenge og nødvendige smittevernhensyn i tiden fremover. Vi vil heller ha det strengt enn stengt og for all del unngå at vi er nødt til å stenge ned igjen. Nå må vi jobbe sammen med byrådet og andre aktører for å sakte, men sikkert få tilbake byliv, sier Bjørn Næss.

[ Debatt: «Det er på tide at Oslo by får nyte mer godt av OBOS-milliardene» ]

Gult nivå

Det opplyses også at det innføres gult nivå i barnehager og grunnskoler i Oslo fra 10. mai.

Lettelsene skjer en drøy måned etter at det ble innført rødt nivå på skoler og i barnehager. Det skjedde 14. april. Nå er det bestemt at det blir gult nivå fra og med 10. mai.

– At vi kan gi barn og unge en mer normal slutt på skoleåret er en stor lettelse, sa Raymond Johansen på onsdagens pressekonferanse.

Byrådet vil gjerne at også videregående skoler skal settes på gult nivå fra 18. mai, men innrømmer at vurderingen er krevende.

Byråd for oppvekst og kunnskap i Oslo, Inga Marte Thorkildsen (SV), sa under byrådets pressekonferanse om koronasituasjonen onsdag at det er en vanskelig avgjørelse å senke smittevernnivået til gult for de videregående skolene.

– Elever på videregående må flytte seg mer på tvers i byen og bidrar mer til økt mobilitet enn elever i grunnskolen. Organiseringen av videregående innebærer også mer kontakt på tvers av kohorter, sier Thorkildsen.

En beslutning om de videregående skolene skal følge etter grunnskolene og barnehagene, vil byrådet først ta neste uke. Smittetallet blant barn og unge opp til 19 år er redusert med 70 prosent siden mars, men Thorkildsen frykter for muterte virus og ny rask nedstengning.

[ Blir en annerledes 17. mai-feiring i Oslo ]

Korpsmusikk

Og så blir det korpsmusikk på 17. mai. For korpsene i Oslo får spille og marsjere på nasjonaldagen – men bare uten at det er kunngjort hvor de skal gå på forhånd. Også pop-up-konserter tillates.

Det sa Johansen da han onsdag kunngjorde hvilke smittevernregler som skal gjelde for hovedstaden på nasjonaldagen. Selv om smittetallene er på vei ned, frykter byrådet at en for rask gjenåpning vil føre til en ny nedstenging.

Derfor blir det ingen stor gjenåpning i forbindelse med 17. mai.

– Vi vet at korpsene strekker seg langt og øver under vanskelige forhold for å forberede seg så bra de kan. Det skal dere ha stor takk for. Selv om oppladningen blir langt fra optimal, er vi mange som gleder oss skikkelig til å høre dere rundt i gatene våre på 17. mai, sa Johansen.

Byrådslederen minner om at det er lov å samle maksimalt ti personer innendørs 17. mai – som andre dager – så lenge man kan holde god avstand.

Oslorussen har skjøvet på sin feiring av hensyn til smittevernet. Raymond Johansen ber russen innstendig om å følge Folkehelseinstituttets egne råd for russen.

– Så må russen følge de samme reglene som gjelder for alle andre, og det har jeg stor tro på at oslorussen vil gjøre, sier Johansen.

Videre innfasing

Videre innfasing av trinn to blir vurdert på nytt rundt 20. mai.

– Dersom situasjonen med smitte, innleggelser og vaksine fortsetter å ha en positiv utvikling, kan de som driver serveringssteder, restauranter, museer, kinoer, teater og annen kulturvirksomhet begynne å forberede en gradvis og kontrollert gjenåpning om noen uker, sier Johansen.

Byrådet har besluttet at kinoer, teatre, konsertsteder og lignende vil bli en del av trinn to i den videre gjenåpningen.

– Det er et viktig signal at vi åpner for kulturlivet, slik at de så smått får begynne å gjenopplive kulturbyen Oslo. Det er bra at kunst og kultur får møte publikum igjen, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet, Omar Samy Gamal (SV).

Saken fortsetter under videoen.

Nabokommuner

Også flere av Oslos nabokommuner letter nå på koronarestriksjonene. Onsdag morgen vedtok formannskapet i Lillestrøm at de vil la butikker og kjøpesentre åpne igjen.

– Når det gjelder handel, er det særlig viktig med koordinerte tiltak på tvers av kommunegrensene. Folk reiser mer for handling enn for veldig mange andre aktiviteter, sa Johansen på pressekonferansen.

Også Lørenskog og Rælingen kommuner er en del av koordineringen.

---

Neste trinn i Oslos plan for gjenåpning

Dette er punktene i neste trinn (trinn to) av Oslos gjenåpningsplan, som vil bli vurdert rundt 20. mai:

* Åpne kafeer og restauranter.

* Skjenking til kl. 22.00

* Åpne treningssentre og lignende.

* Vurdere breddeidrett for voksne (sammenheng med treningssentre og nasjonal gjenåpning).

* Åpne idrettshaller og andre innendørs idrettsanlegg, og tillate inntil 20 personer på innendørs trening og fritidsaktiviteter for barn og unge til og med vgs-alder.

* Åpne museer, kino, teater, konsertsteder og tilsvarende kultur- og underholdningssteder, og gallerier og annen utsalg av kunst.

* Åpne for arrangementer innendørs for inntil 20 personer når det er faste, tilviste plasser. Dette gjelder ikke private sammenkomster på offentlig sted innendørs. Dette inkluderer åpning for gudstjenester, bønnesamlinger, vielser, dåp og lignende ritualer.

* Øke antallet for arrangementer utendørs.

* Tillate forestillinger og lignende i skoletiden for barn og unge på kulturinstitusjoner

* Åpne fritidsklubber for inntil 20 personer om gangen.

---