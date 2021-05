– Det er helt forferdelig å måtte holde stengt så lenge, sier Roar Gulbrandsen, daglig leder på konsertstendene Rockefeller, Sentrum Scene og John Dee i Oslo.

Kinoer, teatre, konsertsteder og utesteder har nå vært nedstengt i et halvt år, og gjenåpning lar fortsatt vente på seg.

Heller ikke i dag kom det lettelser for kulturlivet i Oslo. På Oslo-byrådets pressekonferanse i dag understreket byrådsleder Raymond Johansen at gjenåpningen av Oslo må skje sakte og kontrollert, og at smitten den siste uken har økt i enkelte bydeler og aldersgrupper.

Men nå annonserte byrådet at Oslo går over i trinn 2 av den nasjonale gjenåpningsplanen.

Det betyr at butikker og kjøpesentre kan åpne igjen fra torsdag.

Men kinoer, kulturscener og serveringssteder må fortsatt holde stengt.

Johansen kunngjorde imidlertid at åpning av kulturlivet flyttes opp fra trinn 3 til trinn 2 av gjenåpningsplanen. Først 20. mai vil byrådet vurdere å åpne kinoer, teaterscener og konsertsteder for inntil 20 personer på tilviste plasser. Det forutsetter at smittetallene fortsatt har en positiv utvikling, understreket Johansen.

Pressekonferanse om koronasituasjonen i Oslo OSLO 20210505. Byrådsleder Raymond Johansen (Ap), byråd for næring og eierskap Victoria Marie Evensen (Ap) og byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen (SV) holder pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Berit Roald / NTB (Berit Roald/NTB)

Dermed måtte Rockefeller-gruppen igjen utsette konserter som ikke allerede var avlyst i ukene framover.

– Vi hadde håpet på en raskere gjenåpning for kulturlivet i byen, og at det skulle bli mulig å samle flere enn 20 personer, sier Roar Gulbrandsen på Rockefeller/Sentrum Scene.

Det verste er at vi ikke får folk tilbake på jobb — Roar Gulbrandsen, Rockefeller/Sentrum Scene

– Det er et positivt signal om at byrådet har hørt på problemene i kulturbransjen, og nevnte kulturlivet spesielt. Det er klart det er forstemmende at gjenåpningen tar så lang tid, men vi har forståelse for at smittetallene må ned først, sier Gulbrandsen.

Daglig leder for selskapet bak Rockefeller, John Dee og Sentrum Scene, Roar Gulbrandsen. Foto: Svein Finneide / Handout (NTB)

– Det verste er at vi ikke får folk tilbake i jobb. Rockefeller/Sentrum Scene er en av de største arbeidsplassene i Oslos kulturbransje. Vi har over 120 personer i jobb hos oss, i tillegg til underleverandører. Det er trist at de ikke kan gå på jobb, og vi er redde for å miste kompetanse, kommenterer Roar Gulbrandsen.

– Økonomisk er dette vanskeligst for den enkelte ansatte. For oss som bedrift er det nå viktig at støtteordningene fra myndighetene kommer ajour, nå som nedstengningen ser ut til å vedvare, sier Gulbrandsen.

Kulturminister Abid Raja (V) gikk nylig ut i Avisa Oslo og oppfordret byrådet i Oslo til å lette på restriksjonene for kulturlivet.

Dette blir godt tatt imot, mener NTO

Byråd for kultur Omar Samy Gamal møtte kulturaktører i Oslo sist uke om Oslos gjenåpningsplan. Norsk Teater- og Orkesterforening (NTO) uttrykte skuffelse etter møtet over at Oslo ikke har prioritert gjenåpning av kulturlivet høyere. Nå er NTO-direktør Morten Gjelten tilfreds med at Oslo-byrådet har gitt signaler om gjenåpning.

Om kulturlivet hadde forblitt i trinn 3, ville vi ikke sett noe kulturliv i Oslo før etter sommeren — Morten Gjelten, NTO

– Dette er positivt. I dag kom byrådet med velkomne ord om kulturlivets betydning, og prinsipielt viktige signaler. Kultur flyttes frem til trinn 2 i gjenåpningsplanen, slik NTO har bedt om, kommenterer Gjelten.

– Om kulturlivet hadde forblitt i trinn 3 av gjenåpningsplanen, slik signalet var forrige uke, ville vi ikke sett noe kultur- og teaterliv i Oslo før etter sommerferien. For de faste teaterscenene gjør det en stor forskjell å kunne møte igjen sitt publikum før sommeren. Blant medlemmer i Oslo har vi allerede oppfattet at dette blir tatt godt i mot, sier Gjelten til Dagsavisen.

Byrådet: Viktig signal

– Jeg er glad for at vi flytter tidspunktet for når kino, teater og konsertsteder kan åpne til trinn 2, kommenterer byråd for kultur Omar Gamal (SV) i en epost til Dagsavisen.

– Det er et viktig signal at vi åpner for kulturlivet, slik at de så smått får begynne å gjenopplive kulturbyen Oslo. Det er bra at kunst og kultur får møte publikum igjen, og at folk for flere tilbud å velge mellom, sier Gamal, byråd for kultur, idrett og frivillighet.

Serveringssteder i Oslo får fortsatt ikke åpne, etter å ha vært pålagt skjenkestopp siden november.

– Jeg vet at dette er en tung beskjed for bransjen, og at mange hadde håpet på andre nyheter idag. Men gjenåpningen må skje gradvis og forsiktig, sa byråd for næring Victoria Marie Evensen (Ap) på dagens pressekonferanse.

[ Her var 5.000 på konsert i helga. Nå ber norske arrangører om testkonserter ]