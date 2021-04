Én million vaksinert med første dose: Hilde (52) ble veldig glad da telefonen kom

Av Oda Ertesvåg

Fredag var det 52 år gamle Hilde Arnesen sin tur. Hun ble glad da telefonen fra bydelen kom.

– Jeg ble veldig glad. Jeg jobber i barnehage. Da det de nye virusvariantene kom, kjente jeg på at det ble et behov, sier hun til NTB.

I det som tidligere var kantina til administrasjonen i Bjerke bydel, har det de siste månedene ikke blitt servert lunsj, men vaksinestikk. Fredag var det satt 10.000 vaksinedoser her og i lokalet til en bilbutikk over veien, som i dag fungerer som vaksinesenter.

Bjerke bydel er en av seks i Oslo som får «skjevfordelt» vaksinedoser. Nå vaksineres gruppe ni, som er alle over 50 år.

[ Over én million nordmenn har fått første vaksinestikk – men på langt nær alle er fullvaksinert ]

Folk gråter av glede

Teamleder Thomas Myrseth Bruvik (25) på vaksinesenteret på Bjerke syns det er gøy at det er satt 10.000 sprøytestikk der, og at én million nordmenn har fått første vaksinedose.

25-åringen, som tidligere jobbet i reiselivsbransjen, forteller at folk gråter av glede på telefonen når de får beskjed om at det snart er deres tur i vaksinekøen.

– Vi opplever at folk gråter av glede når vi ringer dem, sier Bruvik.

– Noen gråter også litt her på senteret. De er så lykkelige for at det endelig er deres tur, sier han.

Totalt i Oslo var det fredag satt 168.993 vaksinedoser, ifølge kommunen. 133.345 er første dose, mens 35.648 er andre dose. På landsbasis er det registrert at 1.025.436 personer har fått første sprøytestikk, mens 300.032 personer er fullvaksinert med to doser.

– Til tross for at vi har fått både gode og dårlige vaksinenyheter denne uken, fortsetter tempoet på vaksineringen i Norge å øke. De aller mest sårbare i samfunnet er nå beskyttet, og i aldersgruppene som er vaksinert ser det ut til at både antallet dødsfall og smitten går ned, sier helseminister Bent Høie (H) til NTB.

Første stikket i barnehagen

I barnehagen i Ullern bydel der Hilde Arnesen jobber, er hun den første som får vaksinestikket.

– Det vil si at jeg også er eldst, sier Arnesen, som skulle ønske at kollegaene hennes fikk vaksine veldig snart.

Når hun er fullvaksinert, er det moren på Gjøvik hun først vil besøke. Med enda en dose Moderna i armen blir det greiere. Neste dose får hun om seks uker, og sommeren går hun i møte som fullvaksinert.