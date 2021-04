Over én million nordmenn har fått første vaksinestikk: – Lov å være optimistisk nå

Fredag er det registrert at 1.025.436 personer har fått første dose av en koronavaksine her i landet, viser oversikten til Sysvak.

300.032 personer er fullvaksinert med to doser.

– Det er veldig gledelig at det norske vaksinasjonsprogrammet har kommet så godt i gang. Nå som vi får levert stadig flere doser, vil dette bare gå raskere og raskere, sier assisterende helsedirektør Espen Nakstad til NTB.

– Kommunene og FHI har forberedt seg godt. Man er klare til å vaksinere mange fram mot sommeren. Det er lov å være optimistisk med tanke på dette, sier Nakstad.

Helseminister Bent Høie (H) kaller også nyheten gledelig.

– Til tross for at vi har fått både gode og dårlige vaksinenyheter denne uken, fortsetter tempoet på vaksineringen i Norge å øke. De aller mest sårbare i samfunnet er nå beskyttet, og i aldersgruppene som er vaksinert ser det ut til at både antallet dødsfall og smitten går ned, sier Høie.

[ FHI vil droppe AstraZeneca-vaksinen, men regjeringen venter med å bestemme seg. Nedsetter et utvalg ]

Flest kvinner

Vaksinedosene som er satt så langt er fordelt på om lag 60 prosent kvinner og 40 prosent menn.

Totalt er det satt klart flest doser i Viken, med 247.916 doser i fylket som har 1,2 millioner innbyggere.

Norges første vaksinedose ble satt i romjulen. Det er tatt i bruk tre vaksiner her i landet, Pfizer og Moderna sine mRNA-vaksiner, og AstraZeneca-vaksinen.

Pfizer dominerer

Sistnevnte er midlertidig tatt ut av vaksinasjonsprogrammet som følge av sjeldne, men alvorlige bivirkninger i form av blodpropper kombinert med lave blodplater. Det skal tas en ny vurdering av AstraZeneca-vaksinen etter at et ekspertutvalg har levert sin rapport 10. mai.

Det er Pfizer-vaksinen som dominerer i det norske vaksinasjonsprogrammet. 930.804 Pfizer-doser er distribuert til norske kommuner. Ikke alle disse er satt.

I tillegg er det distribuert 102.402 Moderna-doser og 179.200 AstraZeneca-doser.