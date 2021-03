Hundrevis av butikkansatte i Oslo permittert

Søndag ble det bestemt at alle butikker og serveringssteder i Oslo må holde stengt fra og med tirsdag. Serveringsstedene kan kun holde åpent for take away.

Det betyr en haug av permitterte i de største butikkjedene. H & M Group må midlertidig stenge 14 butikker i Oslo fra tirsdag, i tillegg til de ti butikkene i kjøpesentre som fra før var stengt. Totalt vil 570 ansatte i kommunen være permittert, skriver Nettavisen.

Nille må stengte 13 butikker, i tillegg til de 23 som allerede er stengt på grunn av at de ligger i kjøpesentre. Til sammen er det nå 150 personer som er permittert hos Nille i Oslo.

Jernia stenger 21 butikker og må permittere 196 ansatte, mens Varner-konsernet, med kjeder som Dressmann og Cubus, må stenge 20 butikker, og permittere ansatte.

– Det er ikke påvist smitte i våre butikker når folk er ute og handler, så dette er hard kost for oss, men vi får bare håpe at dette gjøres ut fra en helhetsvurdering, sier Nille-sjef Kjersti Hobøl til Nettavisen.

– Nedstengningen får store konsekvenser. Vi må stenge 21 av 130 butikker i hele Norge. De fleste ansatte i butikkene i Oslo blir permittert. Det innebærer at 196 blir permittert fra og med i morgen, sier Espen Karlsen, administrerende direktør i Jernia Norge AS.