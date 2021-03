Oslo AUF fikk nesten 1,5 millioner i støtte fra Oslo kommune på feil grunnlag

Av: Birgitte Iversen/NTB

Etaten har funnet feil i tall fra Oslo AUF fra 2017 til 2020 og mener organisasjonen har fått nær 1,5 millioner kroner i uberettiget støtte, skriver VG.

– Vi har konkludert med at AUF ikke oppfylte forskriftenes vilkår for å få tildelt driftstilskudd og skulle ikke ha fått innvilget tilskuddene de har fått, skriver Stein Slyngstad, direktør i Kulturetaten, i en epost til VG.

Leder i Oslo AUF, Varin Hiwa, sier til NTB at organisasjonen har handlet i god tro og hele veien hatt tett kontakt med saksbehandlere i etaten om hvordan forskriften om støtte skal forstås.

10-kronersmedlemmer

Det springende punktet er om såkalte 10-kronersmedlemmer skal telles med i totaltallet i støtteordningen. VG har tidligere skrevet om hvordan AUF har vervet tusenvis av medlemmer til kun 10 kroner i medlemsavgift mot normalt 50 kroner. Praksisen er lovlig, men omstridt innad i Ap.

For å få tilskudd fra kommunen må det være minst 60 prosent tellende medlemmer i organisasjonen. Kravene for å kunne regnes som tellende medlem, er at medlemmet er under 26 år og har betalt minst 50 kroner i årskontingent.

Dersom andelen 10-kronersmedlemmer, som ikke regnes som tellende medlemmer, blir over 60 prosent, så kvalifiserer organisasjonen ikke lenger for tilskudd.

Kulturetaten opplyser til VG at AUF ikke har hatt en medlemsmasse med minst 60 prosent tellende medlemmer.

– I god tro

AUF har argumentert med at 10-kronersmedlemmene ikke skulle telles.

– Vi har handlet i god tro, og vi har vært i kontakt med saksbehandlere i etaten for å passe på at vi forholder oss til regelverket til Oslo kommune på best mulig måte. Men vi er bare en gjeng 18-19-åringer som sitter og rapporterer og forsøker å gjøre det riktig, påpeker Hiwa.

Direktør Stein Slyngstad i Kulturetaten skriver i en SMS til NTB at det er etaten som har gjort en saksbehandlingsfeil.

Til VG sier han at etaten nå må gjøre en grundig vurdering av hvilke konsekvenser saken kan få, og at etaten skal gå gjennom alle øvrige tilskudd som er gitt til barne- og ungdomsorganisasjoner i samme periode for å se om de øvrige vedtakene er riktige.

