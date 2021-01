AUF-tirade som ikke treffer

Av Andreas Oftedal, leder Høyres Studenter

Studenter ble informert om at fysisk undervisning måtte utsettes og at man derfor kunne bli hjemme lenger. «Uten forklaring», skriver Agnes Viljugrein i AUF. Forklaringen er ganske enkel – pandemien blusser opp, og vi må nok en gang ta i et tak.

Helseministeren forklarer vurderingen slik: «I en pandemi er det viktig å handle raskt. Smitten er på vei oppover, den er geografisk spredt, og utviklingen er bekymringsfull. Det gjorde at vi var nødt til å gjøre innstramminger raskt for å få kontroll på situasjonen».

Året vi legger bak oss har vært tøft. Alle håpet at det nye året skulle bli en ny start. Vaksinen er på plass og rulles ut. Mange av oss fikk senket skuldrene litt, i det som ble en annerledes høytid. Hverdagen skulle bli mer normal igjen. Slik ble det ikke. Smitteøkningen i julen krevde umiddelbare tiltak.

Regjeringen har ikke pålagt studenter å avbestille reisen. Man fikk muligheten til, ikke krav om, å bli hjemme litt lenger. Studentene fikk informasjon lørdag kveld. En dag før den store hjemreisedagen, men faktisk også en dag før alle andre fikk nye råd søndag kveld.

Viljugrein i AUF glemmer også en ting. Så seint som 28. desember rådet Folkehelseinstituttet regjeringen å se an situasjonen over nyttår. Samme dag som rådet ble oppdatert, 2. januar, ble studentene varslet.

Det er lov å føle seg maktesløs. Viruset er uforutsigbart, og situasjonen krever mye av oss. Både av dem som har mistet jobbene sine, de som ligger alene på sykehus, og de som studerer i ny by hvor de ennå ikke har et nettverk.

Regjeringen har bevilget millioner til psykisk studenthelse, men det løser ikke alt. Det er studenten som kan sikre at medstudenten ikke blir for ensom. Det er studiestedet som kan legge ekstra godt til rette for nye studenter. Og det er vertskommunen som må sikre ressurser til lavterskeltilbud for psykisk helse.

Dette er ikke tiden for tirader. Det går mot slutten, men vi har en oppoverbakke igjen. La oss støtte hverandre helt i mål.

