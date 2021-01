Ny Utøya-dokumentar får festivalpremiere i mars

– Vi er inne i en gullalder for norsk dokumentarfilm, sier festivalsjef Ketil Magnussen i dokumentarfestivalen Human, som finner sted 1. til 7. mars i Oslo.

For første gang blir festivalen også digital, slik at festivalfilmene er tilgjengelige for publikum utenfor Oslo. Nå har festivalen offentliggjort det norske konkurranseprogrammet, der “Generasjon Utøya” er en av 11 filmer som deltar.

- Utøya har formet oss som samfunn

Dette blir også premieren for dokumentarfilmen, der Aslaug Holm har fulgt fire overlevende fra Utøya snart ti år etter at de opplevde terrorangrepet: Kamzy Gunaratnam, nå Oslos varaordfører, Line Hoem, nå gruppeleder for Arbeiderpartiet i Møre og Romsdal fylkesting, Renate Tårnes, tidligere generalsekretær i AUF, Ina Libak, inntil i høst AUF-leder.

De opplevde både å bli beskutt selv, og at venner ble drept. Hoem har vært åpen om sine tunge psykiske ettervirkninger av Utøya-terroren.

– Det er en film om hvordan Utøya har formet dem som privatpersoner og samfunnsaktører, og om hvordan Utøya har formet oss som samfunn, sier Magnussen.

Filmen er regissert av Aslaug Holm og Sigve Endresen i samarbeid, to av Norges mest erfarne og prisbelønte dokumentarister.

Aslaug Holm og Sigve Endresen, regissører på "Generasjon Utøya". Foto: Helge Rønning Birkelund/Fri Fagbevegelse

Filmen vil også vise hvordan Utøya-terroren har påvirket Arbeiderpartiet, fortalte filmskaperne til Dagsavisen/Fri Fagbevegelse i fjor.

Festival blir digital

«Generasjon Utøya» skal etter planen opp på kino i mars, og skal vises på NRK i forbindelse med ti-årsmarkeringen for terrorangrepet på Utøya 22. juli. Filmen får sin premiere på Human-festivalen, som for første gang blir digital, delvis eller fullstendig.

– Vi har planlagt for en heldigital festival, med både visninger og debattprogram digitalt, om det blir nødvendig. Avhengig av hvilke restriksjoner som gjelder, vil vi sammen med kinoene lage en visningsplan der vi prioriterer norske dokumentarer, sier Magnussen.

Norske dokumentarer på internasjonale topplister

Human-festivalen har ett konkurranseprogram for beste internasjonale menneskerettighetsfilm, og ett konkurranseprogram for beste norske dokumentarfilm (se under), i tillegg til et omfattende program med ny dokumentarfilm og debatter.

– Filmene i det norske konkurranseprogrammet vårt rommer både personlige historier og blikk mot verden. Samtlige oppleves som viktige og relevante for vår tid, mener festivalsjef Ketil Magnussen.

– Norsk dokumentar er i en kontinuerlig utvikling, der gamle måter å fortelle historier på blir utfordret. De nye norske dokumentarfilmene bruker spennende dramaturgi uten at de slipper taket på virkeligheten, sier Magnussen.

– Interessen for å vise norsk dokumentar er stor, både fra NRK, TV2, VG TV, Aftenposten TV og kinoene. Det lages gode, spennende dokumentarfilmer i flere sjangere, sier Ketil Magnussen.

På listen over vårens norske kinopremierer er sju av elleve titler dokumentarfilmer.

«Norsk dokumentarfilm har de siste årene dessuten vist seg å holde et svært høyt nivå, også internasjonalt, med noen av verdens mest prestisjetunge priser og norske dokumentarer på internasjonale topplister», sa Norsk Filminstitutts direktør Kjersti Mo ved lanseringen av filmvåren 2021.

Filmene i det norske konkurranseprogrammet på Human-festivalen (1.-7-mars):

«Generasjon Utøya». Regi: Aslaug Holm/Sigve Endresen - se over



«Alt det jeg er». Regi: Tone Grøtfjord Glenne. Om 18-årige Emilies oppgjør med overgrep i barndommen. Vist på kino i 2020



«Gunda» (Norge/USA). Regi: Victor Kossakovsky. Innblikk i et norsk griseliv , fått priser og vist på festivaler internasjonalt, inkludert Berlin. Joaquin Phoenix som medprodusent. Kommer på kino i vår.

«Radiograph of a Family» (Norge/Sveits/Iran). Regi: Firouzeh Khosrovani. Norsk hovedprodusent på film om kjærlighet, tro og identitet i det moderne Iran. Vant hovedprisen under IDFA-festivalen i Nederland 2020.

«Jakten på tonetreet» (Norge/Nederland). Regi: Hans Lukas Hansen. Fiolinmaker jakter på Stradivarius’ hemmelighet.

«Kodenavn: Nagasaki». Regi: Fredrik S. Hana. Marius (25) drar til Japan for å finne moren, som dro fra ham da han var liten. Med på reisen er venn og filmskaper Fredrik Hana.

«Kunsten å være syndig». Regi: Ibraihim Mursal. Ahmed Umar kom til Norge fra Sudan som flyktning. I 2015 sto han fram som den første åpent homofile sudaneser noengang.

«Nordlands Jeanne d’Arc». Regi: Fredrik Horn Akselsen. Motstandskvinnen Liv Grannes fra Mosjøen ble Norges høyest dekorerte kvinne under andre verdenskrig. Men etter krigen ble hennes historie glemt. På kino i vår

«Odelsgut og fantefølge». Regi: Merethe Offerdal Tveit. Kunstinstallasjon setter Gudbrandsdal-bygd på hodet.

«Tro kan flytte fjell». Regi: Silje Evensmo Jacobsen. Kunstner vender hjem til Sunnmøre etter 30 år i Berlin, nå som nonne, og vil bygge internasjonalt kloster i bygda Valldal.

«Vinden snur». Regi: Kieran Kolle. Om aktivister fra Foreningen for human narkotikapolitikk, og utviklingen mot en mer progressiv norsk ruspolitikk.