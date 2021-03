I kø for skoene til Kanye West

Fredag morgen sto folk i kø utenfor Yme i Paleet på Karl Johans gate i Oslo. Hvorfor? Det kommer en joggesko i butikken lørdag morgen 10.00. Men, det er ingen hvilken som helst sko, det er den nye til Kanye West, Yeezy Boost 350, som han lager i samarbeid med Adidas. Den er fortsatt svært ettertraktet.

Forrige gang han slapp ny joggesko, Yeezy Boost 750, var det en lang kø med hundrevis av fans. Den kom riktignok ut i et mer begrenset opplag og går i skrivende stund for 17.000 kroner på eBay.

Ved Yme får vi vite at køen i stor grad vil være full av såkalte resellere, altså folk som er der for å legge skoene ut på eBay. Og der går skoene allerede for, hold dere fast; fra 6000,- til 10.000,- kroner. Det er ingen dårlig fortjeneste for noen timer i kø.

De som stilte seg i kø allerede fredag ble høflig bortvist med beskjeden at selv om du står først, er det ikke gitt at du får sko. Det er nemlig slik at de hundre første i køen er med i loddtrekningen om å få kjøpe ett par sko. Den trekningen blir klar 10.00 lørdag morgen. Dagsavisen kan avsløre at det er 32 par tilgjengelig i Norge, alle hos Yme. Det er dermed ikke gitt at du får sko nei, men det er samtidig små sjanser for å skaffe en størrelse som passer. Yeezy Boost 350 vil koste 2199, - kroner og det er altså kun ett par per kunde. Dørene åpner 10.00 lørdag morgen.

Det er allerede kø utenfor mange av utslagsstedene rundt om i verden. Utenfor FootLocker på Oxford Street i London er det hundrevis i kø.

Modellen er denne gangen lav med print over hele, overdel i Primeknit-stoff med en hæl av semsket skinn og en såkalt Boost-såle.