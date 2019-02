– Nå er du Nancy, så er jeg Tonya. Pass på kneskålene.

Det er kanskje ikke helt OL-is-standard på den ny skøytebanen i Prindsen Hage i Storgata, men stilen er upåklagelig der idrettsbyråd Rina Mariann Hansen (Ap) instruerer byråd for byutvikling, Hanna E. Marcussen (MDG). Sistnevnte har ikke gått på skøyter på nesten 30 år. Det vises nesten ikke.

Penger til is

Bakgårdsbaren Prindsen Hage har fått penger fra en tilskuddsordning som støtter idrettsaktiviteter i sentrum, knyttet til bilfritt byliv.

– Vi trenger mer byliv i sentrum, og ikke minst på denne tida av året, sier Marcussen.

– Skøyter er en enkel aktivitet som ikke er dyrt å drive med. Du trenger ikke ha rike foreldre, supplerer Hansen, mens hun briljerer med baklengsgange. Det lærte hun på Evald Ryghs plass på Ila.

– Alt jeg kan, har jeg lært på Ila.

Skøyter til utlån

Daglig leder ved Prindsen Hage, Maria Nelly Sandsmark, forteller at skøytebanen nå er selveste kronjuvelen i hagen. I sommer var det parkspill og hengekøyer, nå er det varmetelt – og skøyteis.

– Skøytebanen er gratis, og åpen for alle. I helgen har vi åpent fra klokka 12, med litt fleksibel stengetid. Torsdager og fredager åpner vi klokka 16.

Sentrumsskolene skal få tilbud om å bruke skøytebanen på dagtid. Et samarbeid med FRIGO (friluftssenteret i Gamle Oslo), sørger for et utvalg av skøyter til utlån. Skøyteisen består av naturis på kjølematter, som skal holde til ti plussgrader.

– Og våren kommer jo alltid senere enn vi tror, sier idrettsbyråden Rina Mariann Hansen.