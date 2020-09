Det vil ta tid å avklare om pasienter har fått varig skade, melder NRK.

– Vi har pasienter som fortsatt er innlagt for behandling og som har komplikasjoner i form av hjerneskader, sier Dag Jacobsen, avdelingsleder ved akuttmedisinsk avdeling ved Oslo universitetssykehus, til kanalen

Sykehuset vil ikke opplyse hvor mange som fortsatt er innlagt, men bekrefter at det dreier seg om flere pasienter. De mottar både vanlig og intensiv behandling.

Jacobsen mener at man var nær en nasjonal katastrofe.

– Denne episoden kunne ha blitt Norges verste ulykke i fredstid, sier Jacobsen.

«Ikke så farlig»

Ifølge politiet kan inntil 200 personer ha deltatt på festen på St. Hanshaugen i Oslo natt til søndag.

27 personer ble brakt til sykehus etter å ha blitt kullosforgiftet, og tilstanden ble beskrevet som alvorlig for fem av dem.

Det har dannet seg et inntrykk av at det tross alt gikk bra med ungdommene, siden ingen liv gikk tapt, mener avdelingslederen. Det er bakgrunnen for at han nå går ut med informasjon om pasientene, til tross for at sykehuset samtidig må ta hensyn til taushetsplikten.

Beslutningen er tatt i samråd med pårørende til pasienter som fortsatt ikke kan gjøre rede for seg selv.

– Begrunnelsen for dette er å forsøke å hindre lignende arrangementer i den tro at dette «ikke er så farlig allikevel», skriver Jacobsen i et innlegg på sykehusets nettside.

Senskader

I tillegg til de akutte skadene på hjerne eller hjerte, vil opptil en av tre pasienter som legges inn med en slik forgiftning, kunne få nevrologiske senskader, ifølge Jacobsen, som er professor i forgiftningsmedisin.

Det kan arte seg som hodepine, konsentrasjonsvansker, redusert hukommelse og parkinsonisme. Følgetilstander kan komme dager etter en forbigående bedring.

– Her finnes foreløpig ingen etablert behandling, men noen tilfeller vil kunne gå tilbake av seg selv, skriver Jacobsen.

Advarer unge

Kullos er en gass uten farge, smak eller lukt, som raskt tas opp i kroppen. Der forårsaker den en slags indre kvelning via blokkeringer av oksygentransporten i blodet og blokkering av bruk av oksygen i cellenes energiproduksjon. Dette siste er spesielt farlig fordi den skjer i cellenes energisentrene hvor behandlingsformer ikke alltid når fram, forklarer Jacobsen.

Under ravefesten på St. Hanshaugen kom kullosen fra dieselaggregater som skulle sørge for strøm til musikkanlegget. Jacobsen frykter at det vil bli arrangert nye, lignende fester.

– Dette bør alle unge – og deres foreldre/foresatte – diskutere betydningen av – og avstå fra slike fester. Koronapandemien med sine krav om å holde avstand, forsterker dette. Denne oppfordringen gjelder også de som i disse tider vurderer utleie av festlokaler som ikke er beregnet for slik bruk, skriver han.

Fire knyttes til arrangørrolle

Politiet har siktet to personer etter den ulovlige festen i bunkeren, som er eid av Stiftelsen Diakonissehuset Lovisenberg. De to er siktet for uberettiget adgang og opphold i bunkeren. Ytterligere to personer er betegnet som mistenkte i saken. Alle fire knyttes av politiet til å ha hatt en arrangørrolle.

Politiets krimteknikere har gjort seg ferdig med undersøkelser på stedet, og torsdag ble det gjennomført avhør i saken.

