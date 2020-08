Lørdag formiddag klokka 11.43 fikk Oslo-politiet varsel om at det skulle være en fest i en bunker eller et lignende sted samme kveld. Vedkommende som ringte, var bekymret for mulig fare for koronasmitte ettersom det var mange personer som hadde meldt seg på festen. Politiet hadde derimot ikke mulighet til å sjekke dette tipset.

Tidlig på natten, klokka 0.40, ringte en annen person til politiet og klaget på støy og mange berusede personer i området rundt bunkeren. Da hadde politiet det svært travelt blant annet med en knivstikking på Haugenstua.

– Politiet hadde på dette tidspunktet ikke kapasitet til å følge opp meldingen om støy og berusede ungdommer, skriver pressesjef Unni T. Grøndal i Oslo politidistrikt i en pressemelding mandag ettermiddag.

Først klokka 3.46 kom politiet til stedet og skjønte fort at det dreide seg om en alvorlig situasjon og satte umiddelbart i gang med å få alle som var inne i bunkeren ut.

I alt 26 personer ble sendt til sykehus etter festen, og mandag var fremdeles tre personer innlagt.

