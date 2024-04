Hun ble skuffa etter overgrepssakene i Bergen. Nå demonstrerer Anine for samtykkelov

---

HVEM: Anine Olsen (23)

HVA: Influenser og programleder i podkasten Fetisha +1

HVORFOR: Maner til kamp mot seksuelle overgrep, og demonstrerer torsdag foran Stortinget for ny samtykkelov, sammen med Amnesty.

Yo! Skal du ut og demonstrere for samtykkelov?

– Ja! Eller, det er demonstrasjon mot straffrihet for voldtekt. I Norge henlegges nesten alle voldtektssaker. Amnesty og jeg mener forslaget om samtykkelov ikke vil virke i praksis.

Hæ? Vil det ikke virke?

– Lovforslaget som skal behandles sier at «et nei er et nei». Amnesty mener det må være fokus på at du må si «ja», og ikke bare ikke si nei. Mange jenter fryser til og klarer ikke gjøre noe når de blir voldtatt. Da er det vanskelig å si nei.

Hvorfor er samtykkelov så viktig?

– Jeg føler det har stått i avisa annenhver dag i år, at noen er drept. Veldig mye kvinner. Veldig mange menn har blitt drapsmenn. Nå må vi ha en endring, det er for mye vold og voldtekt mot kvinner. Det er tydelig at rettssystemet har vendt veldig mange voldtektsofre ryggen.

Tror du en samtykkelov forandrer noe?

– Det er selvfølgelig det vi håper på, men vi vil også ha sosial endring. At kanskje flere kan få øynene opp for at dette er noe alle burde blir rasende for, ikke bare voldtektsofre.

Overgrepssakene i Bergen har vekket mye engasjement blant unge folk i sosiale medier. Hvorfor det?

– Den saken har fått enorm oppmerksomhet på Tiktok blant annet. Alt lå an til at hvis det var én gang rettssystemet skulle funke, så var det nå. Nå har vi fått et ordentlig bevis på at rettssystemet i dag ikke fungerer.

Hvordan reagerte du da den dommen kom?

– Man burde nesten ikke bli sjokkert lenger. Men det var et stort sjokk, og jeg ble veldig lei meg på ofrenes vegne. Jeg reagerte med skuffelse og tenkte at nå må noen gjøre noe. Men i stedet for å vente på noen, så tenkte jeg at jeg bare skulle gjøre det sjæl.

Så da blir det demonstrasjon. Hva skjer der?

– Jeg skal i hvert fall holde appell. Sigrid Bonde Tusvik skal være konferansier. Og det blir appeller med Hadia Tajik, blant annet.

Er dette første gang du gjør noe politisk?

– Nei, men første gang jeg gjør noe så stort. Jeg har alltid vært politisk aktiv på sosiale medier, alltid prata om feminisme, likestilling, machokultur og sånne ting.

Nå, noen faste spørsmål. Hvilken bok har betydd mest for deg?

– Der er jeg vokst opp i feil generasjon. Jeg har alltid slitt med konsentrasjon, det er nok derfor jeg har begynt med det jeg har begynt med. Så der er jeg litt blank.

Ok, men fortell om en influenser som har betydd mye for deg i stedet, da?

– Hun er kanskje ikke direkte influenser, men jeg tenker på Martha Leivestad. Hun er jo mer komiker, men jeg synes det er noe nydelig med damer som er seg sjæl. Jeg ser veldig opp til henne.

Hva gjør deg lykkelig?

– Gode venner. Nå kjenner jeg veldig på at det er vår. Når april kommer er man lykkelig. Bare å være ute med venner og tilbringe tid med folk man er trygg på, det er noe jeg verdsetter mest.

Hvem var din barndomshelt?

– Det blir fort moren og faren min. Pappaen min er jeg kliss lik. Da jeg vokste opp i Skien, så prata han med alle. Jeg trodde han kjente alle, men han hadde liksom energi til å snakke med alle som om han kjente dem. Mammaen min er supermamma som får til alt uansett. Hvis jeg blir fem prosent av de folka så har jeg kommet langt.

Hva misliker du mest ved deg selv?

– Jeg kan nok bære litt nag. Der er jeg dårlig.

Så stakkars den som var frekk mot deg for ti år siden?

– Haha, kanskje ikke ti år siden, men jeg kan være seig. Hvis jeg kommer til hjembyen min, og så møter jeg ei jente jeg mislikte da jeg var 15, da har jeg kanskje glemt hvorfor. Men liker henne fortsatt ikke.

Hva er du villig til å gå i demonstrasjonstog for, eller mot?

– Det meste som er urettferdig. Jeg husker på barneskolen, så fikk vi et spørsmål i klassen om martyrer. Læreren spurte «Hvis du hadde visst at du skulle blitt steina for noe du hadde sagt, hadde du da stått for det, eller løyet?» Jeg var ti år, og sa med en gang at jeg hadde blitt steina. Bestekompisen min spurte «er du dum, eller?»

Er det noe du angrer på? Har du gjort noe dumt?

– Det blir nok noe så kjedelig som å gi folk som har skuffa meg flere sjanser. Jeg har tenkt «det får gå». Og det skulle jeg nok ikke alltid gjort. Det er kanskje ikke så dumt å bære nag. Nag har spart meg for mye ubehag.

Hvem ville du helst stått fast i heisen med?

– Oj. Hmm. Kanskje prinsesse Diana? Hun hadde sikkert hatt noen gode livserfaringer, og kunne fortalt litt juice fra kongehuset.

Hvorfor det, egentlig? Jeg har aldri forstått hvorfor folk er så opptatt av henne.

– Alle jenter er bare trollbundet av prinsesse Diana. Jeg kan ikke forklare hvorfor!

Nå skal ikke du komme her med sånne kjønns-stereotyper!

– Ok, da. Kanskje mange gutter og, si.

