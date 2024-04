Reagerer på Hegnar-leder: – Det jeg etterlyser er folkeskikk

Fredag publiserte Finansavisen en lederartikkel om SV-topp Kari Elisabeth Kaski, signert ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.

«Kari Elisabeth Kaski skrek og hylte i en debatt i NRK forleden», skrev Hegnar. Det sto også at «de bablet og skrek i munnen på hverandre», om Kaski og meddebattant Tuva Moflag fra Arbeiderpartiet.

Nå reagerer Kaski på lederen. I et innlegg på Facebook med tittelen «Jeg: en hylende og skrikende kvinne», tar SV-profilen et kraftig oppgjør med Hegnars tekst.

«Det er ikke først og fremst på mine egne vegne jeg blir forbanna, men på andre kvinner som vurderer å bruke tid og krefter på politikk», skriver hun.

Setter eksempel for andre

– Hva er det du reagerer på i Hegnars leder?

– Jeg er blitt ganske tykkhuda etter mange år i den offentlige debatten. Jeg vet at en kvinne på venstresida som deltar i debatter om skatt får mye oppmerksomhet og negative kommentarer. Problemet er hva slags eksempel han setter for andre. Hva som er akseptabelt for det offentlige ordskiftet, sier Kaski til Dagsavisen.

– Man kan si mye om Finansavisen. Men Hegnar er redaktør, og setter et eksempel for andre om hvordan det er lov å ytre seg, sier hun.

– Burde han ikke ha lov til dette?

– Det jeg etterlyser er folkeskikk, sier Kaski.

Mener kvinner må tåle mer

Hegnars leder handler om formueskatt, og om hvorvidt DNB skal kunne etablere et kontor i Sveits. Hegnar mener dette ikke er spørsmål Stortinget skal blande seg inn i.

«Kaski er blitt temmelig aggressiv i det siste, og opptrer på arenaer hun egentlig ikke skal være på», skriver Hegnar. «Slike vurderinger tas i dag av egne organer i Oljefondet, og Stortinget (les: Kaski) har intet å si», fortsetter han.

– Det er en del underlige utfall og karakteristikker. Vær uenig, men avstå fra karakteristikker, og særlig negative kjønna karakteristikker, sier Kaski til Dagsavisen.

– Blir kvinnelige og mannlige politikere beskrevet annerledes i offentligheten?

– Ja, helt klart. Kvinnelige politikere må tåle mye mer om utseendet og framtoninga. Og som kvinne får man mye mer når man er sint. Sånn har det vært helt tilbake til Gro Harlem Brundtland. Kvinner kan ikke være sinte. Da blir man karakterisert som hysterisk. Menn blir i større grad karakterisert som tøffe og folkelige, sier hun.

Kari Elisabeth Kaski (SV). (Martin Solhaug Standal /NTB)

– Har han noe rett? Var du hissig i debatten?

– Jeg var jo sint. Det var jo et oppheta ordskifte, som skyldes stor politisk uenighet og påstandene som kom i den debatten. Men jeg tror en mannlig politiker heller ville fått stempelet «snakka rett fra levra», mens jeg blir skrikende og hysterisk. Det er jo ikke bra når debatter blir sånn. Men det kan ikke være sånn at kvinner alltid må holde seg. Da kommer man til å tape, sier hun.

– Egentlig er poenget hans om hvorvidt DNB skal ha kontor i Sveits?

– Nei, det er vel først og fremst et personangrep. Det er jo ikke første gang. Jeg tror den første lederen han skrev mot meg var 2014, så vi går langt tilbake, sier Kaski.

– Men jeg etterlyser folkeskikk og om ikke annet noe borgerlig dannelse der ute på høyresida, sier hun.

– Hva bør Hegnar gjøre?

– Han kan skjerpe seg. Jeg har ikke noe behov for en unnskyldning. Jeg opplever jo stor støtte og tror politikere både på høyresida og venstresida reagerer på dette. Men folk som leser Finansavisen kan tenke at dette er en akseptabel måte å uttrykke seg på. Sånn kan det ikke være, sier hun.

Får massiv støtte

Innlegget til Kaski er i skrivende stund blitt republisert 79 ganger. En rekke profiler i og rundt politikken har gitt henne støtte.

«Tro det eller ei; Trygve Hegnar er jo et forbilde for mange. Når han tillater seg slikt, vil mange andre følge etter. Det er trist at han aldri kan bli voksen», skriver SV-kollega Inga Marte Thorkildsen.

«Jeg var der. Jeg kan avkrefte at du hylte og bekrefte at bidro med ønskelig høy temperatur i en viktig debatt om formuesskatt», skriver NRK-programleder Fredrik Solvang.

De siste døgnene har det oppstått tvil om hvorvidt Kaski skal fortsette på Stortinget. Aftenposten skrev fredag at hun har sagt til nære støttespillere at hun trolig ikke tar gjenvalg.

– Mens jeg har deg her. Tar du gjenvalg til Stortinget, eller?

– Haha, det kan jeg dessverre ikke si noe om.

Dagsavisen har forelagt kritikken til Finansavisen, men har så langt ikke fått svar fra Trygve Hegnar.

