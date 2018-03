Oslo

– Stykkprismodellen er en veldig viktig grunn til at vi har så store skjevheter i Osloskolen, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

Når byråden reiser på sin bittelille påskeferie på det glade sørland vil hun nok fortsatt sitte og trippe foran epost-innboksen og vente på en ny rapport fra Deloitte.

Du skjønner, Oslos videregående skoler får pengene sine gjennom et system som kalles stykkprisfinansiering. Det går ut på at skolene får en pott penger per elev. Uansett hvor store klassene er, hvordan de sosiale forholdene er eller hvor dårlig stand skolebygningen er i. De får en bunke kroner per elev.

Dette systemet ivrer byråd Thorkildsen etter å gjøre noe med. Hun må bare få rapporten fra Deloitte på bordet først. Den er lovet i første del av april.

Store klasser

Rapporten ble bestilt av forrige byråd Tone Tellevik Dahl, og skal foreslå andre modeller for finansiering av skolene.

– Dette har vært et problem i veldig mange år. Når vi får en utvikling med stadig større forskjeller mellom skolene, så er det en varslet utvikling. Høyre må ha visst det da de etablerte det systemet, sier Thorkildsen.

– Hva er problemet med stykkprisfinansiering?

– Det som skjer er at skolene fyller opp klassene til randen. De overbooker, fordi de ikke vil ta noen risiko.

Hun mener også systemet gir skolene uforsutsigbar økonomi, og at det gir små muligheter for å kompensere for urettferdige forskjeller.

– Du risikerer at pengene blir viktigere enn hensynet til elevene, sier hun.

Fritt skolevalg

– Bør du ikke fjerne fritt skolevalg hvis du skal gjøre noe med skjevhetene i skolen?

– Jeg kaller det ikke fritt skolevalg, for det er ikke det. Det er karakterbasert opptak.

Likevel vil hun ikke gjøre noe med opptakssystemet i denne omgang.

– Det finnes mange varianter, men det må utredes grundig. Det er ikke åpenbart hvilket system som vil gi de mest rettferdige resultatene, sier hun.

– Men i første omgang er det stykkprismodellen vi vil ta tak i.

