Nato nærmer seg viktig mål. Men én nøkkelspiller stritter imot

Natos generalsekretær Mark Rutte uttalte mandag at han «antar» at alliansens medlemsland kommer til å bli enige om et nytt mål om å bruke totalt 5 prosent av BNP på forsvar innen 2032, noe USAs president Donald Trump har vært klar på nødvendigheten av.

Planen er at Nato-landene skal bli enige før det årlige toppmøtet, som i år går i nederlandske Haag i slutten av juni.

Men særlig ett viktig medlemsland skal foreløpig ha satt seg på bakbeina.

– Spania er det eneste landet som fortsatt ikke har forpliktet seg til Natos mål om å bruke 5 prosent av bruttonasjonalprodukt (BNP) på forsvar, skriver anerkjente Financial Times (FT).

Donald Trump har tidligere truet med å trekke USA helt ut av Nato hvis ikke landets allierte bruker nok penger på egen forsvarssatsing.

Natos generalsekretær Mark Rutte og USAs president Donald Trump under et møte i Det hvite hus nylig. (MANDEL NGAN/AFP)

Klar beskjed fra Trump og USA

Spanjolenes holdning truer dermed alliansens enhet med tanke på å imøtekomme Donald Trumps krav om økte militærutgifter, ifølge FT.

USAs utenriksminister Marco Rubio har nylig uttalt at han «har oppfordret Spania til å slutte seg til de allierte i et mål om å bruke 5 prosent».

Men at Spania stritter imot, kommer neppe som en overraskelse. Det er først i år at landet når det forrige Nato-målet om å satse 2 prosent av BNP på eget forsvar, og Dagsavisen omtalte nylig at spanjolenes statsminister Pedro Sánchez mener det er «på tide å tenke nytt» om Natos BNP-mål.

Spanias statsminister Pedro Sánchez under Nato-toppmøtet i Madrid i 2022. I år er toppmøtet i nederlandske Haag i juni. (Bernat Armangue/AP)

Statsministeren hevder andre trusler enn russisk invasjon må tas i betraktning, som for eksempel cybersikkerhet, antiterrorisme og innsats for å bekjempe klimaendringer.

– For ethvert østeuropeisk, nordisk eller baltisk land, krever trusselen et svar der avskrekking først og fremst er avhengig av forsvarsinvesteringer. Men slik er det ikke i Spania. Trusselen for oss er ikke at Russland kommer med tropper over Pyreneene, sa Sánchez i mars.

– Når vi snakker om Russland, er det mer en hybridtrussel. Da tenker jeg blant annet på cyberangrep. Så vi må ikke bare snakke om forsvar, men sikkerhet som helhet, la han.

Det knytter seg spenning til rundt om Nato-ledelsen får med seg Spania på sitt femprosentmål innen toppmøtet i Haag. (Bernat Armangue/AP)

---

Nato har en omfattende beskrivelse av hvilke faktorer som inkluderes i toprosentmålet. Men veldig kort sagt defineres forsvarsutgifter av Nato som utbetalinger som gjøres av en nasjonal regjering (unntatt regionale, lokale og kommunale myndigheter), spesifikt for å dekke behovene til sine væpnede styrker, de alliertes eller alliansens behov.

---

Nato-ekspert: – Spania uroer seg ikke for russiske styrker

Spania har konsekvent hevdet at landet gir store bidrag til Nato-, EU- og FN-oppdrag «som ikke er kvantifisert i tallene», ifølge Financial Times.

Dagsavisen snakket i slutten av mars med Nato-ekspert og Nupi-forsker Jakub M. Godzimirski om Spania og BNP-utfordringene, i lys av Pedro Sánchez’ Nato-uttalelser.

– Spania uroer seg ikke for russiske styrker over Pyreneene, for det er mange land russerne da måtte ha kommet seg gjennom – med mindre de tok sjøveien og kom inn i Bilbao eller Cádiz. Så Spania tar sine valg og prioriteringer, tatt i betraktning at trusselbildet deres er annerledes enn det andre Nato-land i Europa har å forholde seg til, forklarte Nupi-forskeren.

Jakub M. Godzimirski, forsker ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi). (Jørn H. Skjærpe)

Men Nato og lignende organisasjoner handler også om solidaritet, at man må fordele byrdene på en solidarisk måte, poengterte Godzimirski:

– Spania er et stort og viktig land både i Nato og i EU. Ser man for eksempel på geografiske forhold, er det kanskje en forventning om at Spania er et land som bør være à jour med mål som settes, for eksempel prosentmålet i Nato.

Mulig fleksibilitet i Nato-målet

En ting som kan få Spania til å spille mer på lag, er at Mark Rutte behendig har brutt det nye målet ned til 3,5 prosent til forsvar og 1,5 prosent til andre formål, som infrastruktur og grensekontroll.

Mandag ville han dog ikke si nøyaktig hvordan disse 5 prosentene kan brytes opp, ifølge NTB.

– Men det vil være betydelig over 4 prosent når det gjelder harde utgifter, og det vil også være et mål på forsvarsrelaterte utgifter, sa Rutte.

Nato-flagg utenfor alliansens hovedkvarter i Brussel. (Jørn H. Skjærpe)

En slik inndeling gjør et økt mål lettere for flere land å svelge, og utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) har allerede signalisert at Norge er positiv til et «økt styrkemål i størrelsesorden 3,5 prosent».

Foreløpige anslag viser at Norge kan komme opp i 3,3 prosent ved utgangen av 2025, ifølge NTB.

---

Etter det Dagsavisen forstår, kommer Nato-toppmøtet i Haag 24.-25. juni til å bli lagt opp på en mest mulig «Trump-vennlig» måte. Ting kommer til å forløpe hurtigere enn normalt. Dessuten ventes det ikke et såkalt kommuniké eller noen formell erklæring i etterkant av møtet.

---

