Elon Musk trekker seg fra Trump-administrasjonen

Musk skriver på X at hans tid som spesialrådgiver i administrasjonen er over, og han takker president Donald Trump for muligheten han ble gitt til å kutte i offentlig sløsing.

En ikke navngitt tjenestemann i Det hvite hus bekrefter Musks avgang overfor nyhetsbyrået AP. Prosessen med å avslutte jobben startet allerede onsdag kveld.

Trump Public Lands DOGE Elon Musk sier hans tid som sløserijeger i Trump-administrasjonen er over. (Jose Luis Magana/AP)

Tesla-sjef og X-eier Musk kom inn som Trumps sløserijeger og ledet den omstridte etaten Doge, med ansvar for å kutte i offentlige utgifter. Det har blant annet ført til brå kutt og plutselige masseoppsigelser av føderalt ansatte.

Musks avgang kommer dagen etter at han kritiserte Trumps omfattende skattepakke, som presidenten denne uken fikk vedtatt i Kongressen.

– Jeg er skuffet over å se et budsjett med enorm pengebruk, noe som igjen øker underskuddet. Det undergraver jobben Doge gjør, sa Musk i et utdrag CBS News publiserte tirsdag av et intervju som skal sendes søndag.