Hendelsen skjedde i Solvang kolonihager på Sogn i Oslo fredag formiddag.

– Vi har pågrepet én person. Han har ifølge anmeldelsen slått en kar i hodet med en glassflaske og har truet en annen fornærmet med kniv og da skåret av deler av skjegget til mannen, sier politiadvokat Dag Paulsen til NTB klokka 16.45.

Siktede er en mann i midten av 30-årene som er «godt kjent» av politiet. Siktelsen gjelder trusler og vold. I tillegg har én person status som mistenkt.

Foranledningen til flaskeknusingen og den ufrivillige barberingen er ikke kjent. Den siktede er så langt ikke avhørt, og det er ikke tatt stilling til om det blir fengslingsmøte.

Like etter hendelsen opplyste Oslo politidistrikt at fire personer ble pågrepet, men det var uvisst om alle var involvert. Politiadvokat Paulsen utelukker derimot ikke at flere kan få status som mistenkt eller siktet på nåværende tidspunkt.