Klesdesigner Kjell Nordström syr munnbind

Helt siden det ble klart at mangelen på utstyr i helsevesenet er prekær etter koronautbruddet har designer Kjell Nordström, også kjent som Baron von Bulldog, stått på for å sy egne munnbind.

Det er det mange som har satt pris på, og på Facebooksiden hans kan man else følgende melding:

«Tusen takk!! Du har skapt såå mye lykke hos ganske slitne sykepleiere i dag!» Foreløpig kan ikke Nordström si så mye om innlegget, annet enn at han synes det er positivt at nordmenn har begynt å få forståelse for å bruke munnbind.» med bilde av en sykepleier iført en av designerens munnbind.

Les også: Infeksjonslege: – Bruk munnbind!

Nordström selv vil ikke kommentere innlegget ytterligere, annet enn å presisere at det han syr IKKE er et medisinsk produkt som beskytter mot virussmitte, men et munnbind som beskytter at du selv unngår å spre drpåesmitte.

– Det handler ikke om å beskytte deg selv, men å beskytte andre mot deg selv. Dette har de skjønt i Asia i mange år. Forhåpentligvis kommer nordmenn nå også på glid, sier Nordström.

Sy-dugnad

Nå har han lansert en sy-video og sammen med Jenny Skavlan har han blitt med i prosjektet Sy for helse.

Prosjektet er en folkedugnad som ble startet for å få produsert frakker og hjelpe til å dekke behovet i en krisesituasjon gjennom dugnad blant folket.

På hjemmesiden kan vi lese:

«Behovet for å kunne beskytte seg mot smitte er enormt i mange yrkesgrupper. Det fikk alle initiativtakerne bak denne dugnaden erfare og begynte på hver sin kant å planlegge sy-dugnad for å dekke noe av dette behovet.

I prosessen med å lande prosjektet fikk de med seg Nordström, som har utviklet en oppskrift på munnbind i samarbeid med leger og sykepleiere på Infeksjonsklinikken (Korona avdelingen) på Ullevål Sykehus.»

Dugnadsnettverket har i følge nettsiden fått lov til å videreformidle denne oppskriften.