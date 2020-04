Navn: Gunnar Hasle (65)

Hva: Infeksjonslege og zoolog.

Hvorfor: Driver Reiseklinikken

Hei! Du er nettopp ferdig på jobben og skal sykle hjem – har du munnbind?

– Ja. Jeg bruker det om jeg må ta buss eller trikk og også på jobben for å beskytte mine pasienter. Jeg tar fortsatt imot pasienter, riktignok med godt mellomrom mellom hver pasient så de ikke skal risikere å smitte hverandre.

Lege Gunnar Hasle er spesialist i infeksjonssykdommer. Foto: Bo Mathisen

Munnbind er vanlig i andre land, men jeg har hørt at det bare gir falsk trygghet?

– Det er ikke veldig gode holdepunkter for at man blir beskyttet med hjemmelagde munnbind, men smittebærere kan begrense smitte ved å bruke det. Ifølge Folkehelseinstituttet kan munnbind virke mot sin hensikt dersom du er syk og tar deg i ansiktet, slik at du får virus på fingrene og dermed kan spre det videre på den måten. Men jeg kan ikke se at det skulle gjøre en forskjell om du har på munnbind eller ikke, jeg tror i hvert fall at jeg piller meg mindre i nesen når jeg går med munnbind enn uten.

Les også: Må du være hjemme med barna fordi skolen er stengt? Dette har du krav på

Så folk andre steder bryr seg mer om å beskytte andre, mens vi nordmenn er mest opptatte av hva som beskytter oss selv?

– Ja, i en del asiatiske land er munnbind helt vanlig, folk har det på for å beskytte sine medmennesker. Hvor effektivt det er vet jeg ikke, men om du hoster eller nyser i motlys vil du se at det spruter dråper opptil flere meter og da er det jo all grunn til å anta at et munnbind vil besytte mer effektivt enn om du bare nyser i albuen.

WHO har åpnet for at bruk av munnbind faktisk kan hjelpe til å bremse virusspredningen. Hva tror du er årsaken til at vi først ble frarådet å bruke det?

– At Folkehelseinstituttet gikk ut og sa at vi ikke skulle kjøpe munnbind er nok fordi de fryktet at folk skulle begynne å hamstre slik at det ikke ble nok til helsepersonell. De forsto alvoret altfor sent, og jeg er glad regjeringen tok grep med strenge tiltak. Så det er all grunn til å gjøre opprør mot anbefalingen mot munnbind. Bruk munnbind, det er min oppfordring!

Du har foreslått at folk bør sy munnbind selv?

– Ja, det har jeg sagt flere ganger, både i Dagbladet og på TV 2 nyhetene. Jeg har til og med lagt ut en instruksjonsvideo som viser hvordan du gjør det. Du trenger et bomullsstoff, for eksempel et kjøkkenhåndkle, størrelse 20 ganger 32 centimeter og bånd til å knytte det bak hodet. For at du skal kunne forme masken så den sitter tett rundt neseryggen trenger du en bit aluminium som du kan lage en nesebøyle av. Klipp for eksempel et 20 x 2,5 cm stykke av en leverposteiboks og brett den tredobbelt på langs. En piperenser kan også brukes. Så legger du den på midten av stoffet, bretter det over, sy det sammen i sidene med et bendelbånd eller skråbånd, feste knytebåndene og vips så har du et munnbind.

Les også: – Et samfunn har et visst antall idioter som gir blaffen og som tar med seg alt

Hjemmesydde gjenbruksmunnbind, jeg aner et visst miljøaspekt her?

– Ja, de profesjonelle engangsmunnbindene er laget av plast. Hjemmesydd er en nødløsning men mye mer miljøvennlig.

Vil et slik være hundre prosent hygienisk og for eksempel kunne kokes på 90 grader?

– Det holder sannsynligvis om du kan vaske det på 40 grader. Koronavirus tåler ikke såpe.

Mange irriterer seg over joggere nå, er det smittefarlig å møte en jogger som puster og peser?

– De joggerne vi har møtt har holdt god avstand og jeg tror de fleste er flinke til å gjøre det. Det er viktig at man prøver å holde minst to meters avstand siden dråper er luftbårne og man kan bli smittet av å være for nær. Og så kan man velge å gå der det ikke er så mye folk, vi har brukt googlemaps flittig og funnet mange nye stier og steder der vi aldri har vært før, der det nesten ikke er folk.

Du, i går hadde jeg et uhell med skrivebordet mitt som knela helt, så jeg må dra til Ikea og kjøpe et nytt. Er det trygt tror du?

– Personlig ville jeg ikke dratt dit akkurat nå om det er mange mennesker der,, men må du så må du. Jeg var i en jernvarehandel for ikke så lenge siden og der var folk flinke til å holde god avstand. Når det gjelder selve emballasjen så lever viruset lenger på plast og stål enn på papp og papir. Jeg ville uansett så vært nøye med håndhygiene.

Hva er ditt beste karantenetips?

– Vel, selv bruker jeg store deler av dagen til å skrive debattinnlegg og holde meg oppdatert. Kveldene tilbringes sammen med kona mi og barnebarna foran TV, og ser James Bond og Star Wars. Og da unner vi oss litt ekstra kos også, popkorn og sjokolade.

Hva savner du mest akkurat nå?

– Jeg savner familiemedlemmer som bor i Madrid og på Vestlandet. Jeg har hatt et eventyrlig liv med arbeid og prosjekter i Afrika. Jeg har besøkt regnskoger, savanner og korallrev rundt om i verden. Det er et dilemma med CO2-utslipp, men det er også viktig at fattige land tjener penger på naturmangfoldet sitt, for ellers blir naturen neppe bevart. Slike eventyr kan jeg ikke reise på nå. Men det er et større, mer alvorlig aspekt i dette også, og det er at jeg plutselig er blitt nesten arbeidsledig. Jeg prøver å holde åpent en dag i uka og håper jeg klarer å tjene nok til å betale husleia. Men inntil denne krisen er over må jeg finne annet arbeid, for det kommer til å bli lenge før folk kan reise på safariturer til Afrika eller øyhopping i Thailand igjen og trenge reisevaksiner.

Vi kan ikke bare isolere og beskytte oss for alltid, tror du det er noen sjanse for at vi kan bygge opp flokk-immunitet isteden?

– Vel, dersom mange går rundt med antistoffer uten å få symptomer så går det an å tenke seg at det ville være mulig å bygge opp en slags flokkimmunitet, men så langt er det ingen data som viser det. Etter Sarsvirusepedemien ble det gjort undersøkelser og da fant man ingen som hadde hatt antistoffer i blodet som ikke hadde hatt symptomer. Så jeg tenker at en kur mot viruset må til.

Hva savner du mest akkurat nå?

– Det er leit å se Reiseklinikken, livsverket mitt, smuldre bort. For ikke å snakke om tanken på at jeg har vaksiner for minst 400 000 kroner på lager som jeg må prøve å få solgt før de går ut på dato.

Hvem ville du helst sittet isolert sammen med?

– Akkurat dem som jeg sitter sammen med. Min kjære kone, to dørtre og noen av barnebarna.

For deg med ♥ for Oslo: Sjekk våre nye Oslo-sider her!

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!