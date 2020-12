Kan bli kastet ut av Frp: Her er anklagene mot partitopp Geir Ugland Jacobsen

Som Dagsavisen meldte onsdag ble fylkesstyret i Oslo Frp samlet til et hemmelig, ekstraordinært fylkesstyremøte torsdag klokka 17. Møtet pågår fortsatt, avholdes digitalt, og det ble ikke sendt ut sakspapirer på forhånd.

Den eneste saken på blokka på møtet er situasjonen rundt fylkesleder Geir Ugland Jacobsen. Det har stormet rundt lederen helt siden han ble valgt i februar i år, og han har vært i flere opprivende konflikter med partiledelsen. Han har også frontet flere kontroversielle standpunkter blant annet i innvandringspolitikken, klimapolitikken og utenrikspolitikken.

Av de grunnene har det blitt åpnet eksklusjonssak mot Ugland Jacobsen. Leder i Frps organisasjonsutvalg Alf Erik Andersen bekreftet ovenfor Dagsavisen onsdag at utvalget har en sak om Ugland Jacobsen på sitt bord. Dagsavisen vet at Ugland Jacobsen var i møte hos organisasjonsutvalget tirsdag denne uka. Med seg hadde han sin viktigste støttespiller, tidligere partiformann Carl I. Hagen.

Hensikten med fylkesstyremøtet er at de skal avgi sin uttalelse til saken i organisasjonsutvalget.

Dagsavisen har vært i kontakt med Ugland Jacobsen som ikke ønsker å kommentere saken.

Skriftlig anklage

Dagsavisen vet at organisasjonsutvalget i Frp har utformet en skriftlig anklage mot Ugland Jacobsen der de blant annet har samlet hans mest kontroversielle medieutspill med særlig vekt på flere intervjuer han har gitt blant annet til Finansavisen i sommer der han har sådd tvil om Siv Jensen var rett person til å toppe Oslo Frps stortingsvalgliste.

Dagsavisen har lest organisasjonsutvalgets anklage mot Ugland Jacobsen i sin helhet. Der kommer det fram at det er to punkter der utvalget skal vurdere om han har brutt partiets vedtekter:

«For det første om dine offentlige uttalelser er av en slik karakter at det bidrar til å skade partiet og/eller partimedlemmers omdømme på en slik måte at det er i strid med partiets regelverk. For det andre om dine uttalelser har vært forankret i vedtak i fylkesstyret i samsvar med partiets vedtekter og retningslinjer, eller om du i rollen som fylkesleder har gått ut over de fullmakter fylkeslederen har» heter det i anklagen.

Negativt personfokus

Det framkommer også at det i deler av Frp har vært sterk misnøye med flere av Ugland Jacobsens utspill i media, og at disse har gitt et inntrykk av Frp som et splittet parti med tøffe fløykamper. Han blir anklaget for å forsøke å svekke partiledelsen i Frp, og at han i stedet har jobbet for å i stedet framheve seg selv eller andre personer i partiet.

«Dette vurderer organisasjonsutvalget til å være sterkt kritikkverdig og bidrar til å skyve fokuset i partiorganisasjonen fra konstruktivt politisk og organisatorisk arbeid, over på negativt personfokus og usikkerhet rundt partiets valgte ledere uten at det er i forbindelse med et forestående valg til verv i partiet», skriver organisasjonsutvalget.

Anklagen ble sendt til Ugland Jacobsen før møtet tirsdag og før fristen for hans skriftlige redegjørelse til anklagene. Til slutt konkluderer utvalget:

«Organisasjonsutvalgets vurdering er at du gjennom dine uttalelser til media, sosiale medier og partikollegaer har brutt med partiets vedtekter og retningslinjer på en slik måte at det er nødvendig å vurdere sanksjoner i henhold til vedtektene. Det er også spørsmål om det foreligger alvorlige og vedvarende brudd på Fremskrittspartiets vedtekter i din utøvelse av vervet som fylkesleder. Det er strenge krav til at fylkeslederen i sin opptreden på partiets vegne opptrer på fylkeslagets vegne. Det er tvil om det foreligger nødvendige vedtak og forankring i fylkesstyret for de konklusjonene fylkeslederen uttrykker på vegne av sitt fylkeslag».